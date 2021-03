Bonne nuit mes petites bêtes ! est un livre de Becky Davies et Louise Warwick, paru aux éditions Quatre fleuves, en janvier 2021. Un ouvrage à la découpe originale, qui ravira les jeunes lecteurs, pour découvrir un rituel du soir et observer le petit monde du jardin, tout en souhaitant une bonne nuit.

Le soir, lorsque les buissons commencent à s’assombrir, les petites bêtes du jardin s’apprêtent à aller dormir. Dans le fraisier, la petite chenille rejoint sa jolie maman devenue papillon. Elle l’apaise et la cajole tendrement, pour s’endormir. Le soleil est parti et ce sont les étoiles qui étincellent dans le ciel sombre. Les petites coccinelles murmurent « Bonne nuit ». La brise caresse la mare, où tout est calme et silencieux. D’élégantes libellules dansent dans les cieux. Un bébé libellule admire ce joli et délicat ballet. Il est fasciné. Pour l’encourager, sa maman lui confie qu’il faut qu’il se repose, pour apprendre à voler ainsi…

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir une nouvelle petite bête. Après les papillons, les coccinelles et les libellules, les escargots, les scarabées, les abeilles et bien d’autres petites bêtes encore sont à retrouver. La découpe du livre est originale, cependant il reste pratique à prendre en main, surtout pour les plus jeunes enfants, avec des pages solides, cartonnées. Le récit est doux, simple, présentant le jardin, la nuit, avec ces petites bêtes qui s’apprêtent toutes à dormir. Les paragraphes sont courts, le texte adapté, invitant à regarder et découvrir ce petit monde qui nous entoure, au moment du coucher. Le dessin est également assez simple, jouant plus sur les contrastes, avec le noir et blanc, ainsi qu’une couleur fluo dominante et dynamique, pour mettre en avant ces petites bêtes. A l’intérieur du livre, des découpes, dans les pages, apportent également une dynamique, invitant les plus curieux à toucher, passer leur doigt, et tourner pour regarder ce qui se cache derrière !

Bonne nuit mes petites bêtes ! est un ouvrage des éditions Quatre fleuves, qui invite les enfants à découvrir un rituel, pour l’heure du coucher, à travers les petites bêtes du jardin, qui s’apprêtent elles aussi à dormir. Un livre cartonné, solide, tendre et coloré, pour ravira les tout-petits.