Density, le troisième tome

Le troisième tome de Density, qui vient conclure la trilogie, est paru fin février 2021, aux éditions Delcourt. Une bande dessinée de Lewis Trondheim et Stan & Vince, de science-fiction, pleine d’humour et de rebondissements, proposant un bon moment de lecture.

Chloé a toujours rêvé d’aller au Japon, d’y faire du shopping… Mais aujourd’hui, elle n’a pas vraiment le temps. En effet, la jeune femme vient de mettre à terre un énorme alien. Elle quitte les lieux, en recherchant sur son portable l’aéroport de Chofu. Puis, elle remarque qu’un homme est en train de braquer quelqu’un d’autre, pour lui prendre son scooter. Elle n’hésite pas, à son tour, de prendre le véhicule de celui-ci pour pouvoir aller plus rapidement à l’aéroport. Alors qu’elle se jette sur l’homme, elle repense brièvement à sa journée, durant laquelle elle a dû se faire un gros alien et un méchant Yakuza ! Un peu plus tard, elle retrouve son frère dans une zone privé de l’aéroport de Chofu. Gilles la prend dans ses bras, fier de sa sœur qui est la championne du monde pour botter le cul des aliens ! Ils s’apprêtent à repartir à Las Vegas, en prenant un avion privé.

Le récit est de nouveau plein de rebondissements, d’action, de suspense, de surprises et d’humour. En effet, l’aventure pour Chloé et Gilles est loin d’être finie, même si la jeune femme a réussi à mettre KO un énorme alien. Une mauvaise surprise de taille et ses répercussions vont envoyer Chloé dans un monde étrange aux confins de l’univers. L’héroïne apprend toujours à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, se révélant de plus en plus troublants et dangereux. La bande dessinée est rythmée, drôle, pleine de surprises, assez bien découpée, avec d’un côté Chloé qui tente de sauver la Terre et de retourner dessus, et de l’autre, son frère qui tente de sauver sa dernière sœur kidnappée. L’histoire offre un bon moment de lecture, entre aventures de science-fiction épiques et humour. Le dessin est toujours plaisant, simple, mais efficace, expressif et dynamique.

Density se conclut donc avec ce troisième tome, paru aux éditions Delcourt, qui propose une fin épique pour Chloé affublée du pouvoir de modifier sa densité corporelle à l’aube d’une invasion extraterrestre, par des aliens réellement méchants !