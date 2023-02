American Predator, le tueur insoupçonnable aux éditions 10/18

American Predator est un livre de true crime écrit par Maureen Callahan. Il a été publié initialement en 2019 et republier aujourd’hui aux éditions 10/18. Il se penche sur la figure captivante d’Israel Keyes, un tueur en série américain actif entre 2001 et 2012.

Le livre décrit en détail les méthodes de Keyes, qui était connu pour sa préméditation minutieuse et sa capacité à éviter d’être pris pendant des années. Il utilisait des techniques avancées pour échapper à la détection, comme le déplacement fréquent et le stockage de provisions et de matériel pour ses crimes à l’avance. Il était également connu pour son utilisation de la violence physique et psychologique pour contrôler ses victimes.

L’insoupçonnable tueur en série

Callahan a effectué des recherches approfondies pour écrire le livre, y compris des entretiens avec les enquêteurs et les proches des victimes de Keyes. Maureen Callahan s’appuie également sur des documents judiciaires, des transcriptions d’interrogatoires afin de reconstituer avec exactitude les actes de Keyes. Les détails du livre peuvent être un peu brut de décoffrage mais c’est ce qui offre une autre dimension tout en profondeur au lecteur.

Parallèlement, le livre propose une analyse psychologique de son sujet, explorant comment il a pu opérer pendant si longtemps sans être capturé. Il offre également une mise en avant des failles du système judiciaire américain qui ont permis à Keyes de continuer à commettre des crimes pendant des années.

En résumé, “American Predator” est un livre fascinant qui plonge dans l’esprit d’un tueur en série déterminé tout en décrivant les efforts déployés pour le capturer. Il offre une lecture captivante pour les amateurs de true crime qui cherchent à comprendre les motivations d’un criminel et les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées lors de la traque d’un criminel en série. A conseiller d’urgence.

