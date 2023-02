PREMIÈRE SEINE – Tremplin Lycéen de ROCK EN SEINE 2023

Partagez





Tu es lycéen, tu fais de la musique… Et si tu te produisais sur la scène de ROCK EN SEINE 2023 ? Tente ta chance en participant à Première Seine. La Région Île-de-France et Rock en Seine donnent leur chance à 6 groupes lycéens de jouer dans des conditions professionnelles pendant le festival !

LE TREMPLIN LYCÉEN PREMIÈRE SEINE EST DE RETOUR !

Rock en Seine présente Première Seine avec la Région Île-de-France.

Pour la 6ème édition du tremplin Première Seine, Rock en Seine et la Région Île-de-France donnent leur chance à 6 groupes lycéens de jouer dans des conditions professionnelles pendant le festival !

Chaque année, le festival est fier d’ouvrir ses portes à la jeune scène d’Île-de-France.

Tous les lycéens et lycéennes qui se produisent en solo ou qui ont un groupe de musique peuvent participer au tremplin lycéen en s’inscrivant sur le site www.premiere-seine.com.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

En fonction de leur département de résidence, ils sont dirigés vers le partenaire chargé de la sélection de leur secteur qui organisent chacun des présélections puis une finale. Les lauréats de ces 6 finales, choisis par un jury de professionnels, joueront sur la scène Île-de-France lors du festival Rock en Seine entre les 25 et 27 août 2023.

Première Seine c’est aussi : du coaching et des répétitions studio, des rencontres professionnelles et artistiques, des ateliers au Studio 13/16 (au Centre Pompidou – espace dédié à l’art et la création), des invitations au festival pour tous les groupes présélectionnés etc…

En plus de leur passage sur scène, chaque membre des groupes ou projets solos sélectionnés sur nos 6 finales IDF bénéficiera du parcours “campus jeunes” sur le site du festival : avec une visite des coulisses du festival, des accès aux côtés de scène d’une des grandes scènes, des rencontres métiers etc…