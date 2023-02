Wiloucha, les dernières heures de Troie est un album de fiction, de Mikael Coadou et Benjamin Blasco Martinez, paru aux éditions Petit à petit, en janvier 2023. Un récit complet, qui revient sur la guerre de Troie, mais aussi sur les Hittites, civilisation disparue et oubliée.

1270 av. JC, Hattusa est la cité aux mille dieux, du royaume du Hatti. La cité est indestructible et la capitale du plus puissant empire du monde antique. La cité de la loi et de l’ordre, où le moindre écart est sévèrement châtié. Il s’agit du règne de la terreur, le règne d’Hattusili III. Un cavalier arrive dans les rues de la cité, il bouscule, sur son passage, un vieil homme. Bientôt, quelqu’un vient interrompre les prières du roi à Shaushka, déesse de la guerre. Il rapporte des nouvelles de Wiloucha. Le roi salue Sarmis et demande ce que devient le roi Priam. Sarmis explique qu’il s’est entretenu avec le roi Priam, dans un souterrain secret. Le souverain exige que le roi Hattusili III lui adresse des renforts de toute urgence. Hattusili est mécontent, il ne veut pas qu’on lui exige des choses, mais qu’on le supplie !

Le récit présente la chute de Troie, que l’on connaît tous, mais ici, un troisième peuple est impliqué, plus ou moins. Les Hittites, civilisation disparue, ont pour roi Hattusili III, qui fait régner la terreur. Alors que le roi Priam demande de l’aide, pour protéger Troie, à ce dernier, celui-ci refuse, malgré le traité signé… La bande dessinée est captivante, revenant sur des évènements déjà connus, mais d’autres, autour, beaucoup moins connus et assez sombres. En effet, les coups bas, l’espionnage, les trahisons, les tentatives d’assassinat, les meurtres, la ruse, la folie, vont bon train dans ce récit très bien découpé et efficace. Deux pages de documentaires viennent compléter l’ouvrage, pour les plus curieux et intéressés. Le dessin est superbe, avec un trait dynamique, des personnages expressifs, un découpage opérant.

Wiloucha – Les dernières heures de Troie est un bel album de fiction, des éditions Petit à petit. Un récit opérant, qui revient sur l’histoire de la chute de Troie, avec les éléments les plus connus, comme d’autres moins, comme les conséquences de l’abstention des Hittites dans cette guerre…

