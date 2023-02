Peter Panpan – Ed. Nathan

Peter Panpan est une nouvelle bande dessinée, des éditons Nathan, qui vient ainsi compléter la collection Mini Bulles. Un ouvrage d’Henri Meunier, sans texte, ni parole, parfait pour les tout-jeunes lecteurs, dès 3 ans, et leur imaginaire, qui va ici le mener dans un western mené tambour battant.

Avant de découvrir l’histoire, une page qui se déplie, vient apporter des explications, quant aux images omniprésentes et texte inexistant. Des images qui se succèdent, formant une histoire, des pictogrammes pour deviner et interpréter… L’observation est de rigueur, pour pouvoir suivre l’histoire qui se présente.

Un village de l’ouest américain est réveillé par le cri d’un vautour. Alors que tout semblait paisible, après le cri du volatil, une pagaille se fait entendre… De ce bourg surgit un homme, un cow-boy, sur son cheval. Deux pistolets en main, il tire en l’air, l’air furieux. De derrière lui, s’envolent quelques billets verts. Il est bientôt poursuivi par le shérif, qui court à pied ! Mais le cow-boy s’enfuit et distance rapidement le shérif, toujours en laissant s’échapper quelques billets.

La bande dessinée, sans texte, ni parole, est un véritable western adapté aux jeunes lecteurs. En effet, on y retrouve tous les éléments, le shérif, les chevaux, les chapeaux, les indiens, les coups de feu, les courses-poursuites, les plaines, les animaux sauvages, les bandits… A chaque page, trois cases, au format rappelant l’écran de cinéma, apportent de nouvelles scènes à interpréter. Aussi, l’observation et les versions peuvent différer, selon les vécus, les sentiments, les connaissances des jeunes enfants. Une lecture autonome plaisante et drôle, pleine de rebondissements, qui offre un final tout à fait surprenant et plutôt bien trouvé. Le dessin est simple, plutôt rond, néanmoins efficace et expressif.

Peter Panpan est un album surprenant et drôle, de la collection Mini Bulles, des éditons Nathan. Un western mené tambour battant, à lire tout seul, en suivant simplement les cases, sans texte, ni parole, pour laisser libre l’imaginaire des jeunes enfants, qui suivent un héros casse-cou !

