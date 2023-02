Première personne du singulier d’Haruki Murakami

Première personne du singulier est le dernier livre d’Haruki Murakami paru le 5 janvier 2023 aux Editions 10/18.

Ce recueil de nouvelles est une parfaite porte d’entrée sur l’œuvre du célèbre auteur japonais Haruki Murakami.

Haruki Murakami nous a offert des romans conséquents, des ” pavés” qui se délectent. Ici non seulement ce recueil est constitué de nouvelles mais il est également très court (192 pages) et constitue une première approche parfaite de l’univers “murakamien”. Des thèmes chers à l’auteur sont abordés, la nostalgie du passé, le temps qui s’égraine, et les souvenirs qui se rappellent à votre mémoire Ces huit courts récits rédigés à la première personne du singulier relatent les épisodes marquantes d’une vie, qui ont façonné au fil du temps un homme.

S’agit-il d’une autobiographie déguisée de ce passionné de jazz et de base-ball ? Qui sait ?

Haruki Murakami a pour habitude de conduire son lecteur au bord de la frontière entre rêve et réalité. Comme toujours, cette œuvre (car oui les ouvrages de Murakami sont des œuvres), nous permet de découvrir ou redécouvrir l’extraordinaire dans la banalité du quotidien.

” La crème de la crème de la vie”

Ce recueil est lui aussi teinté d’onirisme et de pensée philosophiques, distillé par le narrateur ou ses interlocuteurs, qu’ils s’agissent, par exemple, d’une poétesse aimée le temps d’un soir, d’un vieil homme rencontré “par un dimanche après-midi d’automne, sur une montagne de Kobe”ou du singe de Shinagawa qui confesse ne plus pouvoir ressentir de l’amour que pour les femmes humaines.

Merci à Haruki Murakami de continuer à nous faire rêver, réfléchir, aimer

Ce recueil plaira aux lecteurs désirant découvrir le célèbre auteur nippon ou aux lecteurs avertis, connaissant son œuvre, quand bien même ces derniers risquent de rester quelque peu sur leur faim, tant le voyage dans l’univers murakamien est cette fois si court.