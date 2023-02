“Débrouille ?” le 3 février au Théâtre de la Licorne de Cannes dans le cadre du festival Trajectoires

Jusqu’au 11 février, le festival Trajectoires, par le prisme des récits de vie, défend les arts vivants et la création contemporaine en reliant les projets artistiques aux enjeux de notre société. Vendredi 3 février, le théâtre de la Licorne accueillera Sébastien Weber du collectif Le Bourdon pour “Débrouille ?”, une performance réunissant la danse et la musique.

La matière première de “Débrouille ?”, c’est tout ce qui peut intervenir dans notre quotidien : des entretiens de rue, des enregistrements divers, des souvenirs (en espaces publics et intimes), des paroles sur internet, tout ce qui peut, d’une manière ou d’une autre, nous rattacher au réel qui nous environne.

“Débrouille”, porté par Sébastien Weber à la fois comédien et danseur, qui sera accompagné de Julien Jelsch (batterie et MAO) et de Hugo Michel (piano et synthétiseur), parle de l’humain et du rapport à l’autre. C’est pourquoi il s’inscrit parfaitement dans le festival Trajectoires qui met en avant les récits de vie. La parole d’une quarantaine de personnes se mêle à celle des artistes sur fond de performance au croisement du texte, de la musique live et de la danse.

A noter que “Débrouille ?” est une création 2022 soutenue en résidence par le théâtre de la Licorne. Il s’agit d’un projet EAC, création d’une petite forme artistique portant le théâtre, le mouvement, la musique autour du réel et du quotidien, avec le Collectif Le Bourdon, dans un lycée Cannois.

“Débrouille ?”, vendredi 3 février à 19h30, au théâtre de la Licorne de Cannes (04 97 06 44 90 ) Tarifs : 5 à 10 euros. www.cannes.com

Le festival Trajectoires se poursuit dans plusieurs lieux culturels du département des Alpes-Maritimes jusqu’au 11 février.