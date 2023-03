“Le couloir des mélancolies” par la Cie Le Sixièmétage le 16 mars au théâtre Francis Gag de Nice

Dirigée par Jeff Bizieau et Pascal Renault, la compagnie Le Sixièmétage crée des pièces chorégraphiques hybrides, un théâtre d’images jouées et dansées qui puise son inspiration dans l’étude des différents visages de notre humanité où s’expose le récit fragmenté des êtres fragiles du monde moderne. Une œuvre transversale où les disciplines convoquées (danse, théâtre, arts visuels, musique) se confondent, se cumulent et s’abandonnent pour donner vie à une écriture inédite, une esthétique singulière et une poétique de l’étrange.

Une compagnie installée à Nice depuis 2010

Après dix années de travail en région parisienne, la cie s’est installée à Nice en 2010 et s’est engagée sur le territoire en proposant ses créations (douze à ce jour) et un partage de son savoir faire en direction de tous les publics (praticiens amateurs et professionnels, adultes et enfants).

« Le couloir des mélancolies » au Théâtre Francis Gag le 16 Mars

En 2022, la compagnie avait présenté « Eclats Terrestres » à Nice, Menton mais aussi au festival d’Avignon. Pour leur nouvelle création, intitulée « Le couloir des mélancolies », il y aura une représentation unique jeudi 16 mars à 20h30 au Théâtre Francis Gag de Nice.

Ce projet est né de la volonté de mettre en lumière des femmes ordinaires aux vies passées sous silence, d’évoquer le quotidien de celles que l’on ne voit pas et qui pourtant sont nombreuses, peut-être même majoritaires.

Ce projet tient une place vraiment particulière dans le cœur de Pascal Renault. Après le décès de sa mère en juin 2021, il s’est fait la promesse « de mettre du beau sur ce mardi sombre et cruel, pourtant ensoleillé. » Comme dans les autres créations de la cie, « Le couloir des mélancolies » mêle le texte et la danse, la musique et l’art visuel. A travers ce récit de vie intime, il atteint alors l’universel. “Le couloir des mélancolies” raconte le destin d’une femme à la fois unique et ordinaire. Comme des millions d’autres femmes, elle est discrète, travailleuse, marche sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit et ne pas déranger. Elle accomplit chaque jour un exploit, celui de vivre tout simplement en se battant souvent contre ses démons, mais qui garde une joie de vivre pour rester debout, joyeuse et aimante.

Sur scène, Pascal Renault sera accompagné de la danseuse et chorégraphe Emmanuelle Pepin, avec une création musicale de Jeff Bizieau.

« Le couloir des mélancolies » Jeudi 16 mars à 20h30 au Théâtre Francis Gag de Nice.