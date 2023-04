Préparez-vous au pire, T11 de la série Les Chroniques de St Mary

Préparez-vous au pire, le onzième tome de la série Les Chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en mars 2023 chez HC Editions. Cette suite que l’on attendait impatiemment !

Madeleine Maxwell, alias Max, est la directrice des opérations de l’institut de recherche historique de St Mary. Les historiens de cet institut étudient l’Histoire, non pas grâce à de vieux parchemins poussiéreux, mais en la visitant. Dans le hangar de l’institut, des capsules venues tout droit du futur permettent aux membres de St Mary de voyager dans le temps et ainsi étudier sur place les évènements majeurs de notre Histoire.

Passé, présent et futur s’entremêlent, avec comme mot d’ordre de respecter scrupuleusement les règles du temps. En effet, la ligne temporelle est fragile et un grain de sable pourrait faire instantanément disparaître le présent, tout comme le futur de chacun.

Et dans Préparez-vous au pire, Max tente de faire abstraction de ses dernières péripéties. Epuisée et avec la peur au ventre, cette grande consommatrice de thé sera une nouvelle fois aux premières loges d’événements cruciaux de notre Histoire : Rencontre particulière avec des Vikings, Tir de poulets congelés (évènement moins crucial certes, mais qui ne manque pas de piquant), une surprenante arrestation, un rendez-vous à la Tour de Londres au XVe siècle, sans parler des recherches en Crète pour découvrir la civilisation minoenne avant son extinction, vers 1628 avant J.C.. Volcan, tremblements de terre, prêtresses furieuses, oui, parfois, le destin s’acharne légèrement.

Max, ou « aimant à catastrophes », devra également faire face à son grand ennemi juré, ce fameux Clive Ronan, à de lourds secrets qui remontent à la surface et à une violente trahison (rien que ça!).

Encore un tome endiablé, au rythme soutenu. Cette série, lauréate du Prix Spécial ActuSF de l’Uchronie 2021, a simplement tout pour plaire. Jodi Taylor nous invite dans un univers et un voyage hors norme et à le don de nous surprendre avec adresse. Un T11 réussi, où l’humour, l’imprudence et l’amitié n’a de cesse de nous happer.

