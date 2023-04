Le pendule au quotidien aux éditions Le courrier du Livre

Embarquez pour une aventure mystique en explorant le monde invisible et les énergies qui nous entourent grâce au coffret “Le Pendule au Quotidien” de Julie Caillebotte, publié aux éditions Le Courrier du Livre. Laissez-vous initier à cet art ancestral et développez vos compétences intuitives avec panache.

Un pendule c’est quoi ? C’est objet suspendu en oscillation qui capte les vibrations énergétiques pour répondre à nos questions les plus profondes. Il suffit de le tenir fermement entre le pouce et l’index puis de poser une question précise. Laissez le ensuite vous guider vers des réponses surprenantes grâce aux différentes planches. Préparez vous à être surpris !

Un contenu explosif pour une expérience inoubliable

Avec le coffret “Le Pendule au Quotidien”, vous obtiendrez un pendule en métal ultra-sensible aux vibrations, accompagné de son sac protecteur pour le conserver précieusement. De plus, vous découvrirez 46 planches illustrées hautes en couleur, couvrant des thèmes variés et captivants pour vous offrir des réponses précises et personnalisées.

Les planches abordent des sujets passionnants, tels que l’entraînement avec le pendule, le calcul de votre taux vibratoire, l’influence des planètes, le domaine professionnel idéal, le réconfort, les capacités psychiques et médiumniques, ou encore la fleur de Bach dont vous avez besoin. Conçues en grand format, elles sont très pratiques pour l’ utiliser avec aisance. J’aime beaucoup ces planches qui sont très grandes (et c’est assez rare pour le souligner).

Découvrez l’univers palpitant du pendule

Le coffret inclut également un livre explicatif dynamique de 208 pages. Il vous guide pas à pas dans la pratique du pendule Il offre aussi des conseils pour l’utiliser, le purifier et le recharger, tout en vous expliquant chaque planche en détail.

En plus, vous allez enrichir votre expérience avec des méditations, rituels et exercices envoûtants. Le coffret propose des rituels de méditation, de divination et de guérison, ainsi que des exercices pour explorer l’énergie des pierres et des chakras, offrant une approche holistique de la pratique. Vous allez devenir un pro !

Ainsi, le coffret “Le Pendule au Quotidien” de Julie Caillebotte est un voyage inoubliable au cœur de l’univers mystique du pendule. Laissez-vous emporter par cette aventure spirituelle et avancez sur votre chemin de vie avec confiance et audace.

Alors, prêt à relever le défi ?

Pour acheter votre coffret “Le pendule au quotidien” c’est par ICI >>