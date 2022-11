Haut les coeurs !, le dixième tome de la série Les chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en septembre 2022 chez HC Editions. Une suite qui ne manque pas de piquant !

St Mary est un institut de recherche historique dans lequel Madeleine Maxwell, alias Max, est la directrice du département d’Histoire. D’un point de vue extérieur, rien d’anormal. Mais à l’intérieur, on y découvre des historiens, des chercheurs et des techniciens prêts à voyager dans le temps grâce à des capsules venues tout droit du futur. Ici, on n’étudie pas l’Histoire, et la visite.

Et dans ce dixième tome, Max élabore un plan de taille pour se débarrasser définitivement de celui qui lui gâche la vie, à elle, sa famille et ses équipes : Clive Ronan. Elle se retrouve alors au QG de la Police du Temps, sans y trouver forcément le soutien qu’il lui faudrait. Mais peu importe, Max a l’habitude de se faire des ennemis partout où elle passe. Surtout lorsque son fils détraque la fameuse carte du Temps. L’Histoire alors déraille. L’urgence est donc de rétablir les événements qui ont déjà eu lieu dans son passé afin que son présent tel qu’elle le connaît, tout comme son futur, soient préservés.

Max, cette consommatrice de thé en quantité industrielle, devra donc appréhender le passé, le présent et le futur en défiant (légèrement) les règles du temps, pour sauver St Mary et ainsi mettre son plan à exécution.

Les chroniques de St Mary est une série incroyable dans laquelle on plonge immédiatement et la tête la première. Tome après tome, on suit les aventures de Max et des équipes de St Mary sans jamais se lasser. Mieux encore, Jody Taylor réussi à apporter toujours plus de profondeur au récit, sans jamais s’essouffler. Dans ce dixième tome, intitulé Haut les coeurs !, on oscille entre le 16e siècle, le futur et le Crétacé. Emouvant et bien ficelé, on ne peut qu’attendre la suite… Avec impatience !

