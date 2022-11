Pabobo : Des veilleuses qui prennent soin du sommeil de bébé

Pabobo est une marque déjà bien présente dans la chambre des tout-petits. Grâce à ses veilleuses, elle réconforte et apporte de la quiétude aux enfants qui auraient du mal à s’endormir. Quant aux apprentis rêveurs, ils vont aimer dormir la tête dans les étoiles ou en plein cœur d’un océan paisible.

Pabobo – Expert du sommeil des petits

La veilleuse fait partie de ces accessoires qu’il est bon de posséder lorsque bébé a du mal à s’endormir. Et pour Pabobo, elle est essentielle au moment du coucher, parce qu’elle participe à apaiser le petit en se laissant porter par les lumières et images projetées. La marque a aussi pensé aux parents qui par la force des choses dorment en pointillés lorsque bébé ne réussit pas à trouver le sommeil. Avec ses nombreuses veilleuses nomades, Pabobo va permettre aux enfants s’endormir paisiblement. Car on oublie trop que le sommeil est essentiel à l’homme comme il l’est à l’enfant. Dormir aide à grandir, à se développer correctement. L’enfant sera forcément plus réceptif après une bonne nuit de sommeil.

Pabobo veille aussi à la sécurité des enfants, c’est pour cela que les produits qu’elle propose sont en accord avec les normes exigées, validés par des experts dans le domaine. Les veilleuses ont donc été testées encore et encore pour en faire LE compagnon sans risque des nuits de nos bambins. Les matières sont douces, tout a été pensé dans le moindre détail. Les enfants pourront tout à fait dormir avec la veilleuse de leur choix, elles sont nombreuses et plus jolies les unes que les autres.

À la découverte des veilleuses Pabobo

Pabobo propose de nombreuses veilleuses nomades, petites pour que les enfants puissent les blottir tout contre eux, plus imposantes pour projeter de jolis décors au plafond. Nous avions envie de vous en présenter quelques-unes pour que vous puissiez vous rendre compte de l’étendue de la gamme.

Des veilleuses projecteur d’ambiance

Nous avions envie de commencer par la nouveauté Pabobo, à savoir Le Projecteur d’Étoiles en forme de champignon avec bruit blanc et capteurs de pleurs. Il est adorable esthétiquement, il va faire son petit effet dans la chambre d’un enfant. Lorsqu’on l’allume, il projette des petites étoiles de toutes les couleurs. Une berceuse créée par Pabobo est également présente ou le bruit blanc de battements de cœur intra-utérin. Si bébé se met à pleurer, le projecteur se rallume pendant une dizaine de minutes, juste le temps de le rassurer pour qu’il puisse se rendormir. Il existe en deux couleurs, vert et orange pastel.

La Baleine Aqua Dream

La veilleuse Baleine Aqua Dream est adorable et toute douce. Elle pourra d’ailleurs se retirer du corps de la baleine si le petit souhaite dormir avec la peluche. Elle diffuse une multitude de petits poissons au cœur d’un univers aquatique apaisant. Ils auront l’impression de se retrouver en immersion dans la mer, ils vont se laisser bercer par la douce symphonie des vagues. La veilleuse possède 3 intensités lumineuses avec berceuse, mélodie marine ou bruit blanc. Un minuteur permet de gérer le temps de diffusion : 15 minutes de musique, 25 minutes de projection.

Des veilleuses à câliner

Pabobo propose aussi des veilleuses à serrer tout contre soi qui projettent une lumière rassurante. De petite taille, elles pourront tout à fait se glisser dans le berceau de bébé. Et ce sont justement les peluches que nous avons préférées, à commencer par une nouveauté, à savoir la Peluche Lumineuse Shakies Licorne qui est à croquer. En forme de licorne, elle a la particularité de s’allumer lorsqu’on la secoue. Grâce au minuteur intégré, les parents pourront choisir de la laisser allumée durant 5 secondes ou 5 minutes. La LED froide diffuse une lumière apaisante, non-agressive, spécialement pensée pour les tout-petits. Enfin, elle est déhoussable et passe à la machine.

D’autres formes sont proposées dans la même gamme : baleine, lapin, phoque et mouton.

Des veilleuses, indicateur de réveil

Les enfants ont beaucoup de mal à se repérer dans le temps, et pire encore lorsqu’il y a des changements d’heure. « On est le matin ou on est le soir ? ». Bref, un véritable casse-tête pour eux. Pabobo a créé Kid Sleep, un indicateur de réveil qui dit quand dormir et quand se lever. Il est très vite devenu un best-seller, à tel point que la marque propose maintenant Le Kid’Sleep Essential 3 en 1.

Kid’Sleep Essential 3 en 1

Cet indicateur de réveil est adorable avec sa forme arrondie et sa mascotte, un petit lapin qui dit quand ouvrir les yeux, et quand les fermer. Les enfants vont savoir s’il est l’heure ou non de se lever grâce à ce lapin qui s’illumine (en version jour) et s’éteint (en version nuit). Un indicateur parlant pour les enfants qui sont souvent perdus. Une projection soleil et lune sont également possible, pour que cela soit encore plus visible. L’intensité de l’écran est réglable. Il va aussi permettre aux parents de gérer le temps de sieste grâce à la programmation. Ici, pas de sonnerie, mais une douce mélodie, le chante des oiseaux. L’autre avantage de Kid’Sleep est qu’il peut simplement servir de veilleuse notamment pour les tout-petits.

Pabobo ne manque pas d’idées pour venir en aide aux parents qui ne réussissent pas à endormir leurs bout de chou. Les veilleuses que la marque propose sont innovantes, superbes esthétiquement et essentielles au bien-être des enfants. Elles feront une super idée de cadeau à glisser sous le sapin également !