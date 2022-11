Mes plus belles chansons d’Henri Dès – Ed. Gründ

La collection Mes premiers livres sonores, des éditions Gründ, se complète avec le grand livre Mes plus belles chansons d’Henri Dès, paru en octobre 2022. Un livre sonore d’Aurélie Guillerey, qui propose aux enfants de retrouver les plus grands succès du chanteur.

La première chanson, à découvrir et écouter, est Un éléphant. Un rythme plaisant, des paroles amusantes, qui feront sourire les enfants. On s’imagine facilement un enfant sur le dos de l’éléphant, à s’amuser. Une grande illustration, sur la double page, vient d’ailleurs, très bien illustrée les propos. Le petit chemin est la deuxième chanson à retrouver. Un deuxième titre pétillant, qui invite à se promener, à découvrir la nature et sentir les bonnes odeurs de la nature. Là encore, une grande illustration accompagne parfaitement les paroles. Des enfants s’amusent le long d’un chemin autour des champs, animaux, sous un beau ciel bleu.

Six grands succès d’Henri Dès sont donc à retrouver dans ce livre sonore, plein de tendresse et d’humour. A chaque double page, une grande illustration accompagne parfaitement les paroles. Les chansons pour enfants, de son répertoire, amusent, font sourire et rêver. Il est plaisant, pour les tout-petits de découvrir ou redécouvrir ces titres, autour de thèmes qu’ils affectionnent. Les puces sonores sont à retrouver dans les grandes illustrations, mais les enfants, au fur et à mesure des lectures, sauront rapidement les retrouver. Ils vont s’amuser à actionner ces puces sonores pour attendre la chanson, se dandiner et chantonner. Les grandes illustrations accompagnent parfaitement les textes, avec un graphisme doux, des personnages souriant et un bel univers détaillé.

Mes plus belles chansons d’Henri Dès est un livre sonore, de la collection Mes premiers livres sonores, des éditions Gründ. Un grand album qui propose aux petits de découvrir ou redécouvrir quelques titres d’Henri Dès, chanteur connu pour son répertoire pour enfants.

