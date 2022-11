Partagez





Drôle de Jam – Un hymne à la musique et à l’humour. Retrouvez les grands airs et les textes du Jazz librement revisités en français par un joyeux Quintet, pétillant et talentueux, dans un spectacle léger, récréatif et terriblement swing ! Un spectacle jubilatoire à ne manquer sous aucun prétexte !

DRÔLE DE JAM

Jusqu’au 30 janvier 2023 – Théâtre Essaïon – Paris

Après plus de 100 ans d’existence, le jazz, qui a son essence fut un art populaire, festif et vivant, est aujourd’hui souvent perçu par une grande partie des spectateurs comme une musique élitiste. Pourtant, depuis ses débuts à New Orleans, puis ensuite dans le Swing des années 30, le jazz Manouche, le Bebop ou le Cool Jazz, la majeure partie de ses courants ont toujours voulu que le jazz, aussi complexe soit-il, demeure un art populaire, accessible à tous.

« Drôle de Jam » offre au public, qu’il soit néophyte ou amateur, le plaisir de retrouver des grandes figures de l’histoire du Jazz, connues pour leurs mélodies et leurs improvisations (Minor Swing de Django Reinhardt, Tickle Toe de Lester Young, So What de Miles Davis, Take Five de Dave Brubeck, Spain de Chick Corea, Jeannine de Duck Pearson, Mood Indigo de Duke Ellington, Donna Lee de Charlie Parker…)… sur lesquelles des textes drolatiques en français ont été ajoutés afin de donner à ce spectacle une forme plus humoristique. Deux chanteuses, venues de la comédie musicale, et trois musiciens, Bruno Buijtenhuijs (guitare), Franck Richard (contrebasse) et Geoffroy Boizard (guitare) composent ce quintet joyeux, pétillant et talentueux, proposant ainsi un spectacle insolent et swing, dans l’esprit des Jam session, séances musicales improvisées par différents interprètes autour des grands standards jazz. C’est drôle, léger et entraînant.

Fantastique cocktail de swing, d’humour, le tout sur une sauce bien rythmée et relevée de textes fins, souvent grivois, ce quintet-là régale les plus réticents au Jazz. Mention spéciale à la surprenante et talentueuse Julie Costanza, dont la présence sur scène est un vrai délice ! Nous prédisons à cette joyeuse formation pleine d’énergie, un succès qui sera largement mérité ! À foncer voir !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Représentations les lundis à 21h jusqu’au 30 janvier 2023

Théâtre de l’EssaÏon – 6 rue pierre au lard – 75004 PARIS

En ligne : www.essaion-theatre.com et sur les sites de vente habituels

Par téléphone : 01 42 78 46 42

Durée : 80 minutes

Genre : Concert / Humour

Tarifs : de 12 à 25 euros