Haba – Jeux de société et jouets en bois à glisser sous le sapin

Alors que Noël approche à grands pas, nous avions envie de vous présenter une sélection de jeux de société et de jouets en bois proposés par Haba. Et il a été difficile de faire un choix tant le catalogue de la marque déborde d’idées pour plaire aux enfants à partir de l’âge de 2 ans. Aussi, n’hésitez pas à vous en inspirer, nous sommes certains que vous trouverez votre bonheur !

Des jeux de société ludiques et pédagogiques à la fois

Les jeux de société proposés par Haba sont nombreux, très nombreux. Et ils ont la particularité d’être ludiques tout en étant pédagogiques. Lorsqu’on a un jeu de société Haba entre les mains, on mesure tout le travail qu’il y a autour, en termes de thématique de jeux et de création d’univers. La marque qui déborde d’imagination réussit le pari de continuer de proposer des jeux de société amusants, aux règles multiples, pour tout âge, et dans des univers plus sympathiques les uns que les autres.

Des jeux à partir de 2 ans

Haba a compris l’importance de créer des jeux de société pour les enfants en bas âge. Ils pourront se familiariser avec les règles du jeu qui demandent pas mal d’attention et de discipline. La marque propose donc plusieurs jeux de société à partir de l’âge de 2 ans. Les thématiques sont diverses et variées, ludiques et amusantes. Les règles sont à leur portée, faciles à comprendre. Et parmi ceux que nous vous conseillons, il y a le « Premier Verger ». Il fait clairement partie de nos numéros 1, sa règle basique va donner confiance aux tout-petits, ils vont commenter ce qu’ils observent : fruits, arbres, couleurs, etc. Nous vous conseillons également de jeter un coup d’œil aux jeux « Bienvenue à la maison », « Apprentis cuistots », « Pyramide d’animaux Junior » ou encore « Rhino Hero Junior » qui promet de bons moments de rigolade.

Pour en savoir encore plus sur ces jeux, n’hésitez pas à découvrir l’article dans lequel nous les présentons plus en détail.

Bien sûr, il existe bien d’autres jeux de société, pour les plus grands notamment. Et parmi ceux que nous avons découverts récemment, il y a « Bonbon party » qui va permettre aux enfants à partir de 5 ans de jouer tous en même temps. Il s’agit d’un jeu de mémoire qui demande une grande réactivité. Les joueurs devront piocher une tuile dans la boîte, la montrer aux autres et choisir le bonbon de la même couleur que la tuile. Si le bonbon est trouvé, le joueur garde la tuile. Et c’est celui qui a le plus de tuiles qui gagne la partie.

Des jeux en bois à glisser sous le sapin

Haba propose une ribambelle de jeux en bois. Ils ont cet avantage d’être durables, encore plus depuis qu’Haba a lancé l’opération « La pièce manquante » qui consiste à retrouver des pièces que l’on aurait perdues. Et ici encore, la sélection est riche : blocs de construction en bois, jouets de motricité, jouets à tirer ou sonores, puzzles, jeux magnétiques et d’assemblage. Nous avions envie de vous présenter deux jeux en bois dans des âges complètement différents pour que vous vous en inspiriez. Il y a d’abord le jeu à empiler « Les acrobates de la forêt » ainsi que les jeux d’assemblages, récemment sortis, à savoir « Tours penchées » et « ça penche ».

« Les acrobates de la forêt » est un jeu pour les enfants à partir de 2 ans qui mise sur leur motricité pour réussir à empiler plusieurs animaux de la forêt. Les pièces en bois sont adorables, en forme de hiboux, d’ours et de sapins. Le but étant de les empiler une à une sans que la pile ne tombe. Ils pourront suivre les cartes-modèles glissées dans la boîte du jeu ou faire parler leur imagination.

Les jeux d’assemblage 3 D

« Le jeu d’assemblage en 3D, ça penche » fait partie des meilleurs jeux d’assemblage testés jusqu’alors. Haba propose aux enfants de jouer à construire les modèles de leur choix ou de suivre les combinaisons proposées sur les 10 cartes-modèles aux 3 niveaux de difficulté. Ils devront faire preuve d’habilité, de patience aussi s’ils ne veulent pas que tout s’écroule. Les pièces en silicone présentes dans le jeu vont être d’une grande aide, puisqu’elles vont permettre aux sphères de ne pas glisser. Attention donc de bien les poser au bon endroit. Nos architectes en herbe auront tout intérêt à être inspirés s’ils veulent créer des tours penchées et autres ponts vacillants. Quant au « Jeu d’assemblage en 3D Tours penchées » il fonctionne exactement de la même façon si ce n’est que le décor et la forme des pièces changent.

Et sinon, pour les enfants de moins de 2 ans ?

Haba propose également des jouets en bois pour les enfants à partir de 6 mois. Et ce ne sont pas les idées qui manquent à la marque. Il y a notamment des puzzles en bois adorables : « A l’écurie », « Le Verger », « Camion de Pompiers », « Les animaux familiers », etc. Des petites voitures, bâton de pluie, des blocs de construction, des plateaux de motricité et même des marionnettes !

Nous espérons que vous avez pu vous faire une idée des jeux et jouets en bois que propose Haba. N’hésitez pas à vous inspirer de notre sélection ou de vous rendre sur leur boutique en ligne.