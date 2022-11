Dungeon Reset – KBooks Fantasy

Dungeon Reset est une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en octobre 2022. Un titre original, d’Ant Studio et Daul, qui mêle survival game et fantasty level-up, plein de mystères et d’humour.

Un homme est à terre, tout en sueur. Il se demande ce qui s’est passé. Il pense au donjon, il se rappelle qu’il était à l’intérieur du donjon. Au-dessus de lui, par un trou, quelques personnages y vont de leur commentaire. Le guide rigole et affirme que ce septième piège est démentiel. Quelqu’un rappelle à Seungwod qu’ils n’ont pas de temps à perdre, car une chose les rattrape… Les personnes s’en vont, désolés de laisser ainsi Dawoon. Ce dernier se demande si c’est ainsi qu’il va mourir. Il retire un javelot qui était planté en lui. Ses sens sont émoussés, il pense qu’il a perdu trop de sang… Il a du mal à croire que tout ceci est vrai, il pense que tout ceci est irréel, cela depuis qu’il a été invoqué dans ce monde épouvantable. Cette horrible réalité a commencé un mois plus tôt, lorsqu’il était dans la rue, au téléphone, et qu’il a été comme télétransporté.

Le récit est original, il présente Dawoon qui a été invoqué dans un autre monde, avec d’autres joueurs. Il s’agit d’un jeu de survival, dont le guide est un lapin. Personne ne semble comprendre ce qui se passe, mais le lapin rappelle la réalité à tout le monde. Ainsi ils ont chacun des compétences à développer et des niveaux à passer, en éviter les pièges et les terribles créatures. Cependant, Dawoon est pris dans un piège, alors qu’il est sur le point de mourir, le jeu se réinitialise. Dawoon retrouve toutes ses capacités, mais reste isolé, loin de ses camarades. Il est comme une anomalie dont le lapin aimerait bien se défaire. De son côté, Dawoon est bien décidé, même s’il n’est pas si fort que ça, à sortir vivant de ce monde hostile. La bande dessinée est pleine de rebondissements, avec un héros, malgré lui, plutôt rusé et chanceux, offrant quelques moments de combat, mais aussi plein d’humour. Le dessin est énergique et plaisant, plutôt bien découpé.

Dungeon Reset est une bande dessinée surprenantes, de la collection KBooks, des éditions Delcourt. Un premier tome qui se met en place, offrant pas mal d’humour, assez d’action et de mystères pour captiver. Le héros est rusé, attachant et pas forcément combattif, mais il va devoir survivre…

Lien Amazon