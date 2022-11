La mise à jour Taproot de Bitcoin : qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

Si vous êtes un investisseur en crypto-monnaie ou un aspirant investisseur, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre sur la mise à jour Taproot de Bitcoin. Comme vous le savez déjà, la version de Bitcoin actuellement utilisée n’est qu’un prototype. Le projet n’a jamais eu le temps d’être examiné avant son lancement officiel. Cependant, cela ne signifie pas que la technologie BTC biticodes est une mauvaise chose.

Toute nouvelle technologie est généralement confrontée à divers défis. Et cela montre que les inconvénients associés à la technologie Bitcoin sont typiques. Merci aux différents groupes de développeurs mondiaux qui travaillent sans relâche pour résoudre les problèmes techniques de la crypto-monnaie Bitcoin.

Une autre grande reconnaissance va aux experts financiers qui guident constamment la communauté pour s’assurer que le Bitcoin est conforme aux réglementations monétaires. Tous les membres de la communauté ont contribué à l’amélioration de la plateforme Bitcoin, la rendant ainsi idéale pour les transactions et les investissements.

La mise à jour Taproot est l’une des améliorations les plus cruciales de la blockchain Bitcoin. En outre, il s’agit de la plus récente en quatre ans. La dernière a eu lieu en 2016 et a conduit à la création d’un nouveau fork, Bitcoin Cash. Ceci mis à part, il est important de noter que la mise à niveau Taproot va changer beaucoup de choses sur le réseau BTC.

Mais d’abord !

Quels sont les composants de base du Bitcoin ?

La structure du Bitcoin est l’une des plus uniques et des plus efficaces à l’heure actuelle. Elle se compose des nœuds, du logiciel central, des mineurs, des portefeuilles numériques et des ressources énergétiques. Les nœuds font référence à de puissants réseaux d’ordinateurs travaillant conjointement pour maintenir la plateforme Bitcoin en vie. Aucun des ordinateurs du réseau n’a plus d’autorité que les autres. Chacun d’entre eux dispose des mêmes privilèges, ce qui contribue à la décentralisation opérationnelle.

Outre les nœuds, nous avons le logiciel central, l’application principale du Bitcoin qui contrôle tout sur le réseau. La même version du logiciel fonctionne sur tous les nœuds. Ensuite, nous avons les mineurs. Ces experts en informatique vérifient et ajoutent systématiquement les transactions BTC au grand livre de la blockchain.

Les mineurs reçoivent des récompenses de bloc en guise de paiement pour leurs services. Les portefeuilles numériques constituent l’autre élément essentiel du Bitcoin. Même s’ils fonctionnent en dehors du réseau Bitcoin, ils facilitent l’envoi, la réception et le stockage des Bitcoins. Enfin, nous avons les ressources énergétiques. L’énergie électrique est essentielle pour faire fonctionner les ordinateurs énergivores qui composent le réseau. Une grande quantité d’énergie électrique permet également de refroidir l’équipement minier, qui devient généralement très chaud.

La mise à jour Taproot de Bitcoin va changer la donne

La mise à jour Taproot est une bonne nouvelle pour les investisseurs en crypto-monnaies du monde entier. En effet, elle améliorera les aspects techniques du Bitcoin, tels que la sécurité, les transactions et l’évolutivité. Voici quelques-uns de ses avantages les plus significatifs.

Sécurité haut de gamme – La sécurité des fonds est quelque chose qu’aucun investisseur ne veut prendre pour acquis. Taproot regroupe les détails de plusieurs transactions en une seule, ce qui permet de conserver l’anonymat des données sensibles. Cela donne du fil à retordre aux pirates informatiques et les tient à l’écart du réseau blockchain.

Plus de profits – La compilation de nombreuses transactions en une seule réduit considérablement le temps de traitement. Et cela minimise l’énergie nécessaire au traitement des différentes requêtes. Or, une faible consommation d’énergie se traduit par des frais de transaction abordables. Par conséquent, des milliers d’investisseurs sur des échanges populaires comme l’application de trading Pattern Trader dépenseront moins et gagneront plus en retour.

Diverses possibilités d’investissement – Grâce à la mise à jour Taproot, la blockchain Bitcoin pourra accueillir des options d’investissement supplémentaires. Par exemple, les utilisateurs pourront accéder et utiliser l’option de finance décentralisée (Defi) pour des investissements plus résilients.

Cette amélioration robuste de la blockchain ouvrira également la voie au monde des contrats intelligents. Par conséquent, créer et déployer de nouvelles applications ne sera pas un problème. Tout sera disponible en un seul endroit.

En résumé !

Taproot est l’un des derniers projets d’amélioration du réseau blockchain Bitcoin. Cette mise à jour permettra de combiner plusieurs transactions en une seule et unique, dissimulant ainsi les données sensibles pour une sécurité accrue. En outre, Taproot réduira considérablement le temps de transaction et la consommation d’énergie. Par conséquent, les investisseurs bénéficieront de coûts de transaction réduits et de revenus plus élevés.