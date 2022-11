La collection de grands livres solides Cherche et trouve Loup, des éditions Auzou, se complète avec le titre Autour du monde, paru en octobre 2022. Un livre d’Orianne Lallemand et Eleonore Thuillier, coloré, magnifique et qui, par sa grandeur, ravira les jeunes lecteurs, qui plongeront dans l’univers amusant du héros.

C’est par la mégalopole que débute la découverte du grand livre. Une grande scène, pleine de détails, présente une grande ville, sur la grande double page. Une frise présente aux enfants les éléments qu’ils doivent retrouver. Ils sont invités à observer attentivement l’image et à retrouver une moto verte, un chat noir, un drone qui livre un panier, un personnage en salopette rouge avec un arrosoir… En bonus, huit personnages, dont Loup, sont également à retrouver. La double page suivante embarque les enfants à la découverte de la banquise, où il y a beaucoup de monde !

Le livre est grand, très grand, ce qui ravira les jeunes lecteurs, dont les têtes ne dépasseront pas au-dessus ! Le livre-jeu géant est immersif, avec ces grandes illustrations, sur double page, qui invitent également à découvrir le monde. Loup, le héros des enfants, est à retrouver à chaque image, tout comme quelques éléments et autres personnages. Avec son grand format, et ses grandes illustrations pleines de détails, immergent facilement les bambins dans cet univers coloré, rond et doux, assez énergique, plein de vie. Il y a maint et maint personnages à suivre, des éléments amusants, curieux et des univers très variés. Car chaque double page est une exploration nouvelle, dans un nouveau lieu du monde, pour mieux le comprendre et le découvrir, notamment par sa diversité.

Cherche et trouve Loup autour du monde est un nouveau titre de la collection des éditions Auzou. Un géant et superbe livre-jeu, qui invite les enfants à observer et retrouver des éléments, des personnages, dans de grandes scènes colorées et amusantes, foisonnantes de détails. Un très bel ouvrage, un étonnant cadeau à déposer au pied du sapin de Noël !

