La CH’TI Originale – Deux bières iconiques

La brasserie Castelain, créée en 1926, et dont la naissance de La Ch’ti, en 1979, propulsa l’entreprise familiale, se refait une beauté. En effet, les bières, ambrée et blonde, se voient offrir une seconde jeunesse, entre nouvelle identité et nouveaux packagings, pour ces recettes emblématiques.

Ainsi, depuis plus de quarante années, l’iconique bière de la brasserie Castelain, La Ch’ti, n’a cessé d’évoluer, et de s’exporter. Elle représente près de 50% de la production de l’entreprise familiale et indépendante, s’inscrivant dans les tendances fortes. Aussi, la Ch’ti revendique la qualité et l’expertise brassicole historique du Nord de la France. Une gamme emblématique, qui prend le nom de « L’originale » et séduit toujours autant par sas saveurs gourmandes et équilibrées.

La première bière Ch’ti à découvrir et à savourer est la blonde. Une belle couleur dorée, de belles bulles et une gorgée souple et moelleuse à la fois. En bouche, la boisson, à consommer avec modération, offre rondeur, avec une pointe de miel, une légère amertume. Elle se boit fraîche, et reste désaltérante, rafraîchissante et savoureuse.

La deuxième est ambrée, proposant une couleur plus caramel, avec ses malts torréfiés. La bière de garde offre un équilibre harmonieux entre les malts et houblons. Les notes sont subtiles, avec un goût de noisettes, de biscuits, de sucre roux, de la torréfaction et une amertume assez discrète. Elle est à consommer fraîche, pour pouvoir retrouver toutes ses saveurs.

Les deux bières de garde, font partie de la gamme L’originale, et sont parfaites pour accompagner les moments conviviaux, en toute simplicité. Elles sont emblématiques, issues d’un savoir-faire traditionnel et authentique. Le mélange, après le brassage et la fermentation, est maintenu de longues semaines dans les vastes cuves de garde de la brasserie. Au calme et à la fraîcheur, les bières peuvent mûrir et s’affiner, s’affirmer, pour offrir son bouquet plein de saveurs, ainsi que son pétillant naturel et plaisant.

La brasserie Castelain a soufflé un vent de nouveautés sur l’emblématique gamme Ch’ti ! La gamme voit le jour avec les bières Ch’ti, blonde et ambrée, à déguster avec modération, à savourer, à partager, pour des moments conviviaux et authentiques.

LA brasserie française Castelain est à retrouver par ici.