Les éléments clés pour une pratique saine des jeux en ligne

De nos jours, tout le monde ou presque joue en ligne. Que ce soit via le téléphone ou l’ordinateur, Internet donne accès à un catalogue infini de jeux en tout genre et rend cette activité accessible au plus grand nombre. Mais tout le monde ne sait pas encore comment jouer en toute sécurité et cela peut engendrer bien des problèmes…

Les sites sécurisés, le terrain de jeu à privilégier

Indéniablement, en matière de jeu en ligne, les Français et les Françaises ont l’embarras du choix. Actuellement, ce sont plusieurs centaines de plateformes de jeux qui existent. Jeux de société, de stratégie, de sport, de rôle, de casino ou encore de hasard, on trouve de tout en ligne. Chacun est ainsi susceptible de trouver un jeu qui convienne à ses attentes. Mais, attention, tous les sites sont loin de se valoir.

Pour trouver un site de jeu sécurisé, il faut consulter le site en question et vérifier qu’il dispose bien d’éléments comme des conditions d’utilisation claires et bien rédigées et une politique de protection de la vie privée bien établie. Pour les sites de casino en ligne, on s’assure que le service dispose bien d’une licence. Et, de manière générale, il est préférable de consulter des avis de médias et/ou d’autres internautes avant de lancer un jeu sur quelque site que ce soit !

Dépenser pour s’amuser, ce n’est pas systématique !

Pour limiter le risque de pertes en matière de jeux en ligne, une bonne pratique peut être de tester uniquement les nombreux jeux gratuits qui existent sur Internet, et ce quel que soit le type de jeu recherché. Qu’on se le dise, pour jouer en ligne, il n’est pas nécessaire de sortir le portefeuille. Bien au contraire. Il existe une telle offre de jeux que nombreuses sont les plateformes qui proposent des jeux gratuits, soit intégralement soit au départ pour permettre au joueur de savoir s’il souhaite prolonger son expérience de jeu ou s’arrêter après sa ou ses parties gratuites.

Même le secteur du poker, qui est pourtant classiquement un jeu associé à des mises et à de l’argent, propose des parties gratuites pour tester le jeu et voir plus clairement si la plateforme convient aux attentes du joueur. C’est notamment le cas de PokerStars, qui donne accès à des tables gratuites en n’utilisant que de l’argent fictif pour apprendre à jouer et affiner sa stratégie en ligne.

Pour garder ses données protégées, on sécurise tout

Actuellement, la sécurité en ligne est un sujet majeur, comme en atteste notamment la peur de la fraude par courrier électronique. Pour protéger ses données personnelles lorsque l’on joue en ligne, deux comportements majeurs sont à adopter et à conserver en permanence : d’une part, on opte pour des mots de passe ultra sécurisés et donc difficiles à pirater et, d’autre part, on ne dévoile jamais sa réelle identité. En ligne, on se crée un pseudonyme et un avatar et on s’y tient !

Définir ses propres règles pour jouer et conserver sa santé mentale intacte

Indéniablement, le jeu est vu par chacun comme un moment de détente privilégié et il convient donc à chaque gamer de se fixer le temps de jeu qui convient à ses envies et à ses besoins. Cela étant dit, il faut savoir que, pratiqué de façon trop assidue, le jeu peut avoir des impacts négatifs sur le quotidien : il peut nuire au sommeil ou encore provoquer des maux de tête ou des crises d’épilepsie dans certains cas.

Pour éviter ces effets néfastes et profiter avant tout des nombreux bienfaits du gaming, il convient de mettre en place de simples règles (et de s’y tenir) au quotidien, comme le fait de se fixer une durée limitée de jeu par jour ou par semaine et d’éviter de jouer à une heure trop proche de celle du coucher, afin de minimiser l’excitation et l’exposition à la lumière bleue, deux éléments qui empêchent l’endormissement. En clair, on adapte la session gaming à nos besoins à l’instant T, pour s’assurer de passer un bon moment et non pas se faire plus de mal qu’autre chose !