Radiant Black – Le deuxième tome

La série Radiant Black se poursuit, avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en février 2023. Un comics de Kyle Higging et Marcelo Costa, qui présente différents super-héros ayant hérité de super pouvoirs cosmiques, des Radiants que certains veulent récupérer…

Les quatre Radiants, Black, Rose, Rouge et Jaune font face à un autre Radiant, qui semble bien plus puissant et déterminé à récupérer leur Radiant. Un combat commence et c’est cet inconnu qui commence à frapper. Le personnage semble se dématérialiser, il a une puissance incroyable et ses coups mettent ses ennemis à terre. Les autres tentent de frapper et de riposter, mais rien ne semble atteindre cet étrange personnage ! Rose parvient à ouvrir un portail, pour les projeter ailleurs, mais surtout loin de cet ennemi. Ils se retrouvent à Tokyo… Jaune comprend alors que Black a obtenu le Radiant de son ami dans le coma, à cause de Rouge. Rose tente de se remettre du portail et de la téléportation, car cela est super fatigant. Mais ils savent qu’ils doivent bouger rapidement, car leur ennemi va bientôt être de nouveau à leurs trousses.

Le récit est toujours découpé en plusieurs chapitres, permettant de découvrir plusieurs phases de cette aventure cosmique. Il y a la fuite des quatre Radiants face à un ennemi redoutable, qui veut récupérer leur pouvoir, une guerre qui s’annonce, Nathan qui tente de trouver sa place en tant que héros, puis ce même personnage qui va tout faire pour sauver son ami. La bande dessinée est pleine de surprises et de rebondissements, offrant quelques moments calmes, mais surtout beaucoup d’action et d’aventures. Une nouvelle menace semble se profiler, tandis que l’on en apprend un peu plus sur Rose, à la fin de l’album. Le comics est rythmé, offrant à découvrir un univers mystérieux et fabuleux, il reste plein d’action, avec des moments plus touchants. Le dessin est moderne, dynamique, avec un découpage efficace et énergique.

Radiant Black se poursuit avec ce deuxième tome dynamique et plein d’action, paru aux éditions Delcourt. Un album surprenant et fascinant, qui propose de découvrir et suivre quatre super héros, aux pouvoirs super cosmiques, qui tentent de trouver leur place, de faire le bien…

