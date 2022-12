Chocolaterie Monbana – Des fêtes gourmandes et réconfortantes

La Chocolaterie Monbana invite à une belle nuit de Noël, avec sa collection gourmande et réconfortante. En effet, il s’agit d’une sélection pour décorer sa table de fêtes et des idées cadeau chocolatées à offrir est donc à retrouver dans les boutiques et sur ‘e-shop.

Pour ces fêtes de fin d’année, la Chocolaterie Monbana invite au partage et à la gourmandise. Une jolie sélection gourmande et réconfortante est à découvrir, parmi lesquels des tablettes festives, les boules de neige, les mini-sujets de Noël, les tablettes Joyeuses fêtes, les mini-box gourmandes et l’assortiment de 31 jours de dégustation.

Les coups de cœur de France Net Infos se sont portés sur les boules de neige. Une boîte de croustilles dragéifiées enrobées de chocolat au lait, à l’arôme naturel de café et de chocolat blanc. L’étui est amusant, comme un distributeur, invitant à la gourmandise. La recette est en édition limitée, spécialement pour les fêtes, croquante et fondante à la fois. Une billette de céréales au blé français, enrobée de chocolat au lait et de chocolat blanc à l’arôme de café.

Les mini-sujets sont au chocolat au lait, ou chocolat noir. Nos préférés, au lait praliné noisette. La petite boîte de sujets présente des oursons, boules de Noël, bonhommes de neige et traineaux. Des sujets adorables et gourmands, faits de chocolat au lait avec 33% de cacao, fourré au praliné noisette. Des bouchées fondantes et gourmandes à partager, pour une pause gourmande, ou à la fin des repas de fêtes !

Le coffret Les gourmandises est un assortiment de Crousti Neige et Amandes chocolatées. Des bouchées gourmandes emballées individuellement, pour découvrir ou redécouvrir des recettes emblématiques de la Chocolaterie Monbana. Ces Crousti Neige sont des croustilles de céréales de blé enrobées de chocolat au lait, puis de chocolat blanc à l’arôme naturel de café. Une recette gourmande et incontournable, à savourer et à partager. L’amande chocolatée est une amande légèrement torréfiée et enrobée de chocolat au lait. Aussi la recette est simple et plutôt efficace, que l’on aime à retrouver. Une bouchée croquante et gourmande, qui plaît toujours.

Enfin, pour ces fêtes de fin d’année, nous vous proposons également de déguster des langues de chocolat noir à la menthe. Un chocolat fin, noir et intense qui est relevé par la fraîcheur et douceur de la menthe, cachée à l’intérieur. Le chocolat est craquant, avec un cœur coulant et frais, qui éveille les papilles. Les bouchées sont croquantes et fondantes à la fois, gourmandes et plaisantes. On en redemande…

La Chocolaterie Monbana présente une belle et gourmande sélection de bouchées chocolatées, pour ces fêtes de fin d’année. De nombreux coffrets à partager et à offrir, pour réconforter, croquer et savourer, qui trouveront aussi bien une place sur les tables de fêtes qu’au pied du sapin de Noël.

La chocolaterie Monbana est à retrouver par-là !