Batman infiltration est un coffret de jeu, de Warner Bros et Team Kaedama, paru aux éditions 404, en octobre 2022. Un jeu d’équipe, à infiltration, captivant et surprenant, qui entraine les joueurs, dans l’ambiance malfaisante de l’asile d’Arkham. Un coffret aussi beau que fascinant, avec un jeu plutôt réussi.

Le joli coffret, au graphisme travaillé, invite à jouer avec des identités secrètes, autour des personnages, vilains et gentils, de l’univers de Batman. Le coffret se compose d’un livret de règles du jeu, de douze cartes super-vilain, de onze cartes identité secrète, de 49 cartes action, de douze jetons et d’un plateau de jeu. Un jeu pour les enfants à partir de 14 ans, entre 5 et 10 joueurs, pour une durée de 30 minutes environ.

Bluff et stratégie sont au rendez-vous dans ce jeu immersif, qui oppose les méchants et les membres de la Batman Family. Un jeu assez facile à mettre en place, avec des objectifs pour chacun des joueurs. Il se joue en équipe, mais sans trop savoir qui est qui. C’est au fur et à mesure de la partie, que l’on pourra progresser et tenter de deviner qui fait partie de quel camp ! Le jeu est assez accessible, qui mêle stratégie, bluff et chance. Infiltrations, sabotages, projets criminels, tout l’univers de Batman et sombre de Gotham City est à retrouver à travers ce jeu captivant.

Le graphisme est travaillé, comme le jeu, offrant autant un matériel beau et de qualité, qu’un scénario qui tient la route. En effet, le jeu et les règles sont bien définis, pour que chacun des joueurs puisse intégrer son rôle. Il y a du suspense, des rebondissements et le bluff qui viennent aussi apporter une dynamique certaine.

Batman infiltration – Le jeu à identités secrètes est un jeu des éditions 404, qui invite à plonger dans le couloir sombre de l’asile d’Arkham. Les méchants fomentent de terribles plans tandis que la Batman Family tente de les infiltrer et de saboter leurs projets ! Un joli coffret qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël !

