Cyclisme 2022 – le livre d’or de Jean-Luc Gattelier vient de paraître aux Editions Solar. Comme chaque fin d’année, c’est l’ouvrage attendu par tous les fans de vélo pour se remémorer les grandes épreuves de la saison écoulée.

Remco Evenepoel, Tadej Pocagar, Wout Van Aert, Jonas Vingegaard … Voici quelques coureurs qui ont marqué le cyclisme cette année. Confirmation pour les uns, éclosion pour les autres, la saison passée a été riche en émotions et en rebondissements.

Le Tour de France reste évidemment la course la plus importante de l’année. Le grimpeur danois Vingegaard l’a remporté de manière indiscutable. Le calendrier propose aussi ses monuments (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Le tour de Lombardie) Les vainqueurs sont loin d’être des inconnus : Mohoric, Van der Poel, Van Baarle, Evenepoel et Pocagar. Le Giro a vu la confirmation de Hindley, quant à la Vuelta, c’est le belge Evenepoel qui s’est imposé.

2022 a vu la première grande victoire d’un africain dans une classique, celle de Girmay à Gand-Wevelgem. Cosnefroy a brillé aussi au Canada en remportant le Grand prix de Québec. 2022 sera par contre une année a oublié pour Alaphilippe, victime de plusieurs chutes. Le public français attend depuis (trop) longtemps un successeur à Bernard Hinault pour la victoire au Tour de France. David Gaudu ( 4ème en 2022) sera t-il le prochain français a monté sur la plus haute marche du podium ?

Le livre présente également le cyclisme au féminin. Les coureuses ont prouvé que le retour d’un Tour de France Femmes était une très bonne idée. Annemiek van Vleuten, Juliette Labous, Cecilie Uttrup Ludwig s’y sont brillamment illustrées.

Le cyclisme sur piste est aussi à l’honneur. Les championnats du monde ont vu les sacres de Mathilde Gros et de Marie-Divine Kouamé. Le record de l’heure de Filippo Ganna ainsi que son record du monde de la poursuite font aussi partie des moments forts de l’année.

Cyclisme 2022 – le livre d’or de Jean-Luc Gattelier est le cadeau à offrir à tous les amoureux du vélo. Page après page, ils pourront lire les exploits de leurs coureurs préférés, le tout agrémenté de belles photos.