Un choujin d’une grande puissance a attaqué la ville. Tokio et Ely tentent tant bien que mal de retenir ses attaques et de l’annihiler. Mais le temps passe, et chacun d’eux est dépassé par la situation… Il va leur falloir de l’aide, et vite.

Choujin X, un seinen mettant en scène un monde où, grâce à de mystérieux pouvoirs, certains lycéens sont missionnés afin de supprimer le mal de la ville. Par le grand Sui Ishida, ce second tome est disponible aux Éditions Glénat depuis le 16 novembre 22 ! (+14)

Le décor :

Scène de combat au milieu de la ville ….

Tokio est en pleine zoomorphose pour venir en aide à la petite Ely, en plein combat avec le serpent blanc géant, Choujin de Nari.

Mais, même avec leurs efforts combinés, ils ne parviennent pas à faire reculer les attaques répétées du reptile géant. Tokyo sauve d’ailleurs plusieurs fois la vie d’Ely au cours des différents assauts.

Il lui vient une idée de génie. Si, aucune de leurs attaques ne fonctionnent sur l’extérieur du corps du Choujin géant, pourquoi ne pas tenter de le brûler de l’intérieur ??

Tokio s’élance vers la bête et, après de nombreux efforts, se retrouve en grand écart… Dans sa gueule ! Il espère ainsi qu’Ely balance son pouvoir de fumée, directement à l’intérieur de son estomac.

Malheureusement, rien ne se passe. Et le jeune garçon se retrouve en très mauvaise posture.

Soudain, de mystérieuses épées apparaissent sur le corps de l’animal. L’entrée en scène de Simon Kagomura, un Choujin faisant office de keepers de Yamatomori, leur sauve la vie.



La zoomorphose étant hyper contrôlée dans la ville, et Tokio ne détenant pas de certificat d’enregistrement, ils sont rapatriés dans l’enceinte de l’école afin d’apprendre à maîtriser et à s’instruire sur les Shoujins.

Le point sur le manga :

Mêlant scènes d’actions aériennes et surnaturel à donf, Sui Ishida bifurque de son style horreur/psychologique (Tokyo Ghoul), pour un seinen fantastique/psychologique chez Glénat. Dans ce second tome, les liens se tissent entre les deux protagonistes principaux diamétralement opposés. Entre leur désir de devenir de « bons shoujins » : des keepers et leur désir de retrouver une vie « normale » leurs cœurs balancent. Beaucoup de questionnement autour de la personnalité avec ces transformations, mais aussi, d’autres enquêtes menant à la défense de la ville. Choujin X reste un seinen très psychologique.

Les graphismes ont un « je ne sais quoi » de vraiment addictif. Déjà, les couvertures ont cette espèce de pureté, immaculée de blanc, entachée par d’inquiétantes illustrations. Et l’intérieur est graphiquement personnel et particulier, entre crayonnés, précision et évanescence des scènes.

La conclusion :

Choujin X aux Éditions Glénat présente un perpétuel contraste évident entre le bien et le mal. La psyché des personnages et leur pouvoir. Ce tome 2, plus dynamique que le premier avec beaucoup de scènes de combat, et le développement des personnages autour de cette « école » entre rencontres et données plus personnelles. Une série passionnante par son paradoxe et cette dualité psychologique. Mais aussi, ses personnages attachants ! Tome 3 à venir le 15 Février 23 !!