MGA Entertainment – Les poupées Mermaze Mermaidz pour Noël

MGA Entertainment est une marque qui a su s’imposer sur le marché du jouet, avec des produits innovants et de collection. Entre autres, les poupées L.O.L. connaissent un véritable succès, mais pour ce Noël, nous vous proposons de découvrir et offrir les fabuleuses poupées Mermaze Mermaidz…

La société américaine MGA Entertainment a bousculé quelque peu les codes, pour surprendre et séduire, autant les enfants que les parents. Parmi les succès, il y a les poupées L.O.L. Surprise ! et les Little Tikes. Aussi, c’est toujours dans l’envie d’innover et de surprendre, que la collection Mermaze Mermaidz a vu le jour. Des poupées fabuleuses, qui surfent sur la tendance, et vont se faire rapidement remarquer.

Les Mermaze Mermaidz Fashion Dolls est une collection de 5 poupées mannequins sirènes. Elles sont assez grandes surprenantes et tiennent debout, grâce à leur queue. Les poupées sirènes peuvent aller dans l’eau, elles sont donc idéales pour jouer dans le bain ou dans la piscine. Leur queue, au design unique, pour chacune des poupées, change de couleur, une fois dans l’eau, ce qui ravira les enfants. Des points d’articulation permettent aux sirènes de faire leurs mouvements, afin d’avancer dans l’eau, avec l’aide des enfants. Des mouvements qui plairont, avec ces articulations, au niveau du bassin, de la taille et de la queue. Les bras et poignets sont également articulés. Mais malheureusement, la poupée ne tient pas assise. Les vêtements du haut peuvent se retirer et les beaux cheveux coiffés.

L’univers des sirènes invite à une plongée vertigineuse dans le monde de la mode, avec cinq personnages très différents. Chacune de ces poupées possède son propre look et sa propre couleur. Riviera est une poupée plutôt rock, la seule à posséder un objet, à la place d’un sac à main. En effet, elle a une belle guitare, ainsi qu’un look d’enfer et assez détaillé. Ces détails débutent sur la queue, très travaillés, puis ses vêtements, du haut, qui peuvent se retirer. Du brillant, des paillettes, un brin métallique, qui sauront plaire ! Ses cheveux ondulés violets, avec des mèches noires, sont du plus bel effet. Une sirène au look incroyable, qui s’assume et captive. Sa ceinture est toute aussi travaillée et séduisante.

L’univers des sirènes Mermaze Mermaidz est séduisant et captivant, avec des poupées assez grandes, détaillées, aux tenues extraordinaires. Leur visage et leur maquillage sont également très travaillés. L’effet de la queue qui change de couleur dans l’eau est le plus qui plaira à tous les enfants. Ces poupées sirènes se retrouveront certainement au pied du sapin de Noël.

