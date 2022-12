dBb Remond – Une collection d’adorables oursons

dBb Remond, marque française connue partout dans le monde, accompagne tous les moments de vies des bébés et des jeunes parents. L’ourson emblématique de la marque est à retrouver à travers une collection toute douce et adorable. Des produits qui se retrouveront au pied du sapin de noël, pour le premier Noël des nouveau-nés.

dBb Remond est une marque française, née il y a plus de 70 ans. Elle s’est consacrée au bien-être des bébés, avec les premiers biberons. Innovation après innovation, la marque a élargi ses ambitions et propose d’autres gammes de produits, toujours pour le bien-être des bébés. Aujourd’hui dBd Remond est connue partout dans le monde, accompagnant les petits et les jeunes parents dans leur quotidien.

Et pour adoucir ce quotidien et apporter du réconfort et de la douceur, une collection d’oursons voit le jour. Des doudous, peluches et jeux d’éveil pour câliner, toucher, sentir, observer, éveiller… Parmi cette belle collection, France Net Infos a découvert et testé deux de ces oursons, le hochet bâton et le doudou plat.

Le hochet bâton est un compagnon tout doux, qui va éveiller les bébés. La préhension va être travaillée, tout comme la vue et l’ouïe. En effet, le hochet fait un petit tintement agréable, qui n’est pas trop criard. Des billes qui se trouvent au niveau de la tête tintent lorsque le hochet est secoué. Un jeu d’éveil que les tout-petits adorent, un incontournable qui prend ici les aspects de l’adorable ourson dBb Remond.

Le doudou plat, comme son nom l’indique est un doudou, un compagnon indispensable et soulager les peines, trouver du réconfort et de la douceur. L’ourson est plat, tout doux, aux couleurs vives et chaudes, et toucher moelleux. Il détient une attache tétine, offrant un ensemble encore plus indispensable ! L’ourson plat est d’une douceur incroyable, avec un minois tout aussi adorable. Il est charmant, avec son nœud bleu, que l’on retrouve sur chacun des oursons de la collection.

dBb Remond est une marque française connue et reconnue, à l’international, qui présente une belle collection d’oursons tout doux. Des grands et des petits, pour réconforter, éveiller, jouer et accompagner les bébés dans leur quotidien. Des compagnons adorables et indispensables, à déposer au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon