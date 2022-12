Pascal Glo, grand reporter du journal L’Équipe depuis 1995 a publié 1000 Unes de l’Equipe, aux Editions Solar en octobre 2022.

Depuis le 28 février 1946, près de 25000 unes de l’Equipe ont été publiées. C’est dans cette mémoire du sport que Pascal Glo a sélectionné pour nous 1000 unes. Le football est très souvent mis en avant. Platini, Zidane en sont les ambassadeurs les plus célèbres. Un chapitre concerne les champions olympiques (Marie-Josée Perec, Teddy Riner, Usain Bolt… ) Un Autre chapitre nous parle des mythes et des légendes ( Senna, Schumacher, Ali, Pelé…) Une partie concerne les équipes qui ont fait vibrer la France ( handball, basket, rugby, tennis …) Les plus grands sportifs français ont connu leurs unes : Cerdan, Bobet, Hinault, Mimoun, Prost …)

Pascal Glo s’est amusé à rechercher des unes atypiques au regard de leurs jeux de mots dans les titres ou celles qui racontent l’histoire du journal. Pour le plaisir, il nous offre également cent unes supplémentaires.

Ce livre est un vrai régal pour les amateurs de sports. Il permet de (re)découvrir la manière dont le plus grand quotidien de sport français a mis en avant les exploits des sportifs au cours de plusieurs décennies. Pascal Glo n’oublie pas de nous expliquer que certains sportifs n’ont jamais eu le droit à leur une. Par oubli ou manque de temps ou parce que deux grands évènements se sont produits en même temps.

Pascal Glo effectue un vrai travail de fourmi. L’élimination de certaines unes n’a pas du être toujours facile. Un autre journaliste, un lecteur du journal, chacun aurait concocté sa propre liste. En tout cas, 1000 Unes de l’Equipe est un magnifique cadeau à retrouver au pied du sapin de Noêl.