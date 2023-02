Football : ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde féminine 2023

Un an à peine après le succès de l’Euro qui a attiré un record de foules dans les stades d’Angleterre selon l’UEFA, c’est au tour de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de miser sur le football féminin avec la Coupe du monde. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le plus grand rendez-vous de sport de cet été.

Quand et où a lieu la Coupe du monde féminine ?

La 9ème édition de la Coupe du monde féminine de la FIFA aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sera la première fois, depuis son instauration en 1991, que la compétition se déroule dans deux pays différents, et surtout qu’elle est organisée sur le contient océanien. L’autre grande nouveauté du tournoi cette année est le passage de 24 à 32 nations participantes.

Le match d’ouverture mettra à l’honneur la Nouvelle-Zélande face à la Norvège à l’Eden Park d’Auckland le 20 juillet 2023 (groupe A). Le même jour, l’Australie lancera sa compétition avec sa rencontre inaugurale contre l’Irlande (groupe B) au Stadium Australia de Sydney.

Le reste des rencontres de la phase de poules sera réparti dans cinq villes australiennes (Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney et Brisbane) et quatre villes néo-zélandaises (Auckland, Hamilton, Wellington et Dunedin). Les deux meilleures équipes de chaque groupe pourront se qualifier pour les huitièmes de finale qui débuteront le 5 août. La grande finale aura lieu à l’Olympic Stadium de Sydney le 20 août pour ce qui sera une grande fête du football.

Quelles sont les nations favorites ?



Doubles champions en titre et quatre fois vainqueurs du tournoi sur sept éditions, les Etats-Unis s’avancent comme grandissimes favoris, d’autant plus que le pays a toujours atteint au moins les demi-finales. Une petite ombre plane toutefois sur les Américaines qui ont vécu un tournoi olympique en dessous de leurs attentes durant l’été 2021 (3e place). Les bookmakers, à l’image du site de paris en ligne Betway, restent confiants, plaçant les Etats-Unis en haut de leur liste de favoris avec une cote de 3.75 (le 21 février). La plateforme classe l’Angleterre juste derrière, évaluant sa cote à 5.

En effet, les Lionesses arrivent en force cet été. Après un Euro 2022 qui leur était promis et qu’elles ont survolé chez elles, les joueuses de Sarina Wiegman veulent confirmer sur la scène internationale. Menée par une nouvelle génération de joueuses talentueuses, l’Angleterre souhaite surtout atteindre la première finale de Coupe du monde de son histoire, après avoir échoué dans le dernier carré des deux éditions précédentes.

Parmi les autres nations attendues, l’Allemagne (cotée à 9), championne du monde en 2003 et 2007, fait souvent office de prétendante au titre, alors que l’Espagne (cotée à 8.50) commence petit à petit à s’inviter dans la cour des grands. La sélection canadienne (championne olympique en titre), les Pays-Bas (finalistes de la dernière Coupe du monde), la Suède, la France, le Brésil, ou même l’Australie portée par son public, peuvent aussi venir chambouler les pronostics.

Qui sont les stars les plus attendues ?



Immense superstar dans son pays, l’Australienne Sam Kerr rêve de briller sur ses terres. A la troisème place du classement du Ballon d’Or Féminin France Football des deux dernières années, l’attaquante de Chelsea, capitaine des Matildas avec un record de 62 buts en 118 sélections, a porté les siennes pendant les derniers Jeux Olympiques pour atteindre une quatrième place historique.Très attendue mais finalement absente de l’Euro 2022 après une rupture des ligaments croisés du genou quelques jours avant le début de la compétition, la double Ballon d’Or Alexia Putellas devrait être de retour à temps pour disputer la Coupe du monde. La milieu de terrain espagnole du FC Barcelone a tout gagné en club, et se tourne désormais vers la scène internationale.

Plusieurs icônes du football féminin vont peut-être aussi disputer leur dernier ou avant-dernier Mondial cet été. A 37 ans, la Brésilienne Marta veut améliorer son record de buts, hommes et femmes confondus, marqués en Coupe du monde (17 en 5 participations). L’Américaine Alex Morgan, qui a récemment dépasser les 200 sélections, cherche à soulever la coupe pour la troisième fois. Et la Française Wendie Renard, qui a gagné à huit reprises la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, veut enfin porter les Bleues vers un succès dans une grande compétition et s’afficher avec le trophée en Une du journal L’Équipe.

Les stars du ballon rond féminin se sont donné rendez-vous cet été pour briller sur la scène internationale lors de la Coupe du monde féminine qui débute le 20 juillet prochain.