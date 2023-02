Les “Portraits Croisés” de Sacha Goldberger sont à découvrir sur la Promenade des Anglais jusqu’au 22 mars : interview de Mathilda May, Armelle et Marc Jolivet

Ce matin, les touristes et les Niçois qui arpentaient la Promenade des Anglais, quelques heures avant la bataille des fleurs, ont eu la bonne surprise de découvrir les portraits de Sacha Goldberger, sous les pergolas, face au Palais de la Méditerrannée.

Alors que la capitale azurénne célèbre actuellement les 150 ans du Carnaval sur le thème « Roi des Trésors du Monde », cette exposition intitulée « Portraits croisés », présentée par la Ville de Nice et Cultura, grand mécène du Carnaval de Nice, célèbre le dialogue de la culture d’aujourd’hui avec celle du passé avec des personnages et des figures ancrés dans l’imaginaire collectif. Ainsi, plusieurs personnalités, acteurs, chanteurs, écrivains, ont accepté de se transformer en personnages célèbres, fictifs ou réels, sous l’oeil de Sacha Goldberger.

Jusqu’au 22 mars, ce sont donc trente-huit portraits tantôt drôles, tantôt émouvants, célébrant la diversité artistique et la mixité des cultures, qui vont s’offrir aux regards des passants, dans une très belle exposition à ciel ouvert.

Révélé en France avec “Mamika”

Après avoir été révélé en France avec sa série sur sa grand-mère “Mamika” et celle sur les “Super Flemish”, sacha Goldberger réalise depuis plus de dix ans de nombreuses série de photos dignes de productions cinématographiques Le photographe navigue dans les époques à travers des costumes et des décors chargés d’Histoire. Il a publié plusieurs ouvrages de photos et a été expos dans de nombreuses villes…de Paris à Londres, en passant par Rio de Janeiro, New Delhi, New York… En 2021, Sacha a remporté le prix du Ministère de la Culture, “1 immeuble, 1 oeuvre” avec son projet “Les Compagnons Renaissance”. Il prépare aujourd’hui une nouvelle série sur le féminisme à travers le prisme des films d’Alfred Hitchcock.

Mathilda May, Armelle, Marc Jolivet et bien d’autres ont pris la pose pour Sacha Goldberger

Lors de l’inauguration, Sacha Goldenberg a pris le temps de montrer et d’expliquer chacune de ses photographies à Robert Roux, adjoint au Maire de Nice, délégué à la culture. Il était accompagné de Nathalie Klochendler, directrice marque et communication de Cultura, et de trois de ses modèles : Mathilda May, Armelle et Marc Jolivet. Comme les autres personnalités que l’on peut voir sur ces magnifiques « Portraits Croisés », ils se sont prêtés au jeu et se sont métamorphosés après souvent plusieurs heures de préparation (maquillages et déguisements) pour prendre la pose pour Sacha Goldberger.

Pour l’artiste, la comédienne et metteure en scène Mathilda May a pris les traits de Colette, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire. Un choix évident pour elle puisqu’elle a eu l’occasion d’ incarner la romancière dans un film de Danny Huston, “Becoming Colette”.

France Net Infos : Vous avez interprété Colette il y a plusieurs années. C’était en quelque sorte une façon de la retrouver grâce à ce portrait…

Mathilda May : C’est ça ! J’ai eu un choc littéraire et artistique en la découvrant à l’occasion de ce tournage. Colette, c’est non seulement une écriture simple, limpide et accessible mais aussi très sensorielle et organique. J’ai essayé d’aller à sa rencontre par ses écrits. Elle m’a beaucoup touchée. C’était aussi une pionnière sur les questions de la liberté, du statut de la femme, qui était à l’époque très contraignant. Elle était une femme libre dans sa sexualité, dans son mode de vie, ses mœurs. C’était donc une façon de boucler la boucle sur cette femme qui a compté dans ma vie et qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution des femmes.

France Net Infos : Quel est le livre de Colette que vous préférez ?

Mathilda May : J’aime beaucoup les Claudine qui sont dans l’effervescence de la jeunesse, avec un très grand appétit de vivre.

Armelle, qui vient de triompher au théâtre dans “Un chalet à Gstaad” de Josiane Balasko prête ses traits à Sue Ellen, l’épouse du célèbre J.R Ewing. C’est un peu la rencontre de deux personnalitésqui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs : l’héroïne de Dallas et celle de Caméra Café qui a fêté récemment ses vingt ans sur M6.

France Net Infos : Vous avez pris la pose pour Sacha Golberger, déguisée en Sue Ellen Ewing. Quelle a été votre impression en vous voyant ainsi ?

Armelle : Quand j’ai accepté ce projet et que Sacha m’a proposé Sue Ellen, j’ai été très étonnée. Je ne m’y attendais pas du tout ! Je lui ai fait une totale confiance. Je me suis dit que s’il me voyait ainsi, c’est que c’était possible. Je suis bluffée par le résultat ! Je regardais évidemment Dallas et j’avais une grande affection pour Sue Ellen. C’était très amusant de rentrer dans sa peau. Jamais j’aurais pensé que cela m’arriverait un jour !

France Net Infos : Prendre les traits de Sue Ellen a-t-il nécessité beaucoup de temps de préparation ?

Armelle : La préparation a pris plusieurs heures et la prise de vue une heure. C’est très subtil. Sacha était à l’affût du regard. Ca demande beaucoup de temps et de concentration.

France Net Infos : Vous venez de fêter les vingt ans de Caméra Café sur M6…..

Armelle : On était très heureux du succès. J’ai senti que ces retrouvailles avec le public étaient très affectives. C’est un morceau de la vie des gens. C’est très touchant. On m’en parle régulièrement et j’en suis ravie parce que ça véhicule quelque chose de sympathique et de chaleureux. En plus, je fais partie de l’équipe d’auteurs. J’ai beaucoup aimé l’aventure humaine de Caméra Café. C’est une chance dans une carrière d’avoir un rendez-vous comme celui-là.

France Net Infos : Vous êtes à Nice aujourd’hui mais ce n’est pas la première fois que vous venez sur la Côte d’Azur. Vous avez notamment été maîtresse de cérémonie pour le festival de Télévision de Monte-Carlo il y a quelques années. En gardez-vous un bon souvenir ?

Armelle : Ca a été un très gros stress parce que je devais m’exprimer en anglais ! J’avais beaucoup préparé mon texte avec une amie, et, quand il y a eu les premiers rires dans la salle pour une blague que j’avais faite en anglais, j’ai été soulagée ! J’ai aussi un très bon souvenir du Prince Albert, qui m’a jeté un regard très gentil et très rassurant quand il est arrivé sur scène. Après, à la fin de la cérémonie, je devais présenter les comédiens d’une série qui allait être projetée en avant-première. J’ai inversé les prénoms des deux acteurs ! Ensuite, j’ai posé une question à l’un des deux mais il a répondu à toute allure avec l’accent américain. J’ai paniqué et j’ai traduit en disant qu’il était très heureux d’être ici ! Toute la salle a ri ! Comme je ne suis pas trop les séries américaines, je n’étais pas très impressionnée ; c’est ce qui m’a un peu protégée.

France Net Infos : La pièce de Josiane Balasko, « Un chalet à Gstaad » vient de triompher. Quels sont vos projets maintenant ?

Armelle : J’écris beaucoup, notamment pour Scènes de ménages et pour Zoé Bruneau. J’ai un petit rôle dans « La grande magie » de Noémie Lvovsky qui vient de sortir. J’ai plus de temps libres en ce moment. La vie est un équilibre : tantôt on est dans l’action, tantôt on se laisse porter. Ca fait du bien de recharger les batteries !

Pour Sacha Goldberger, l’humoriste et comédien Marc Jolivet, lui, a incarné non pas un personnage de télévision ou un homme historique mais un petit bonhomme bien connu des amateurs de jeux : Super Mario. Un portrait amusant sur lesquels de nombreux passants se sont arrêtés ce matin lors de l’inauguration de l’exposition.

France Net Infos : On ne vous attendait pas en Super Mario !

Marc Jolivet : Moi non plus ! C’est Sacha qui l’a décidé. Au départ, je ne voulais pas le faire et c’est mon amoureuse qui m’a convaincu. Elle avait raison car c’est original et Super Mario dénote parmi toutes les autres photos. Je tiens à dire que j’avais mis une condition à Sacha : je lui ai dit que je serais Churchill dans son prochain projet. Je parle avec Churchill la nuit et il m’a dit que c’est moi qui l’incarnerais le mieux !

France Net Infos : Vous pourriez incarner Churchill au théâtre…

Marc Jolivet : Ce n’est pas bête ! Pourquoi ne pas écrire une pièce sur Churchill et l’incarner ? Ce serait une pièce drôle. Me vient l’idée d’une rencontre entre Churchill et Hitchcock. Ce dernier va résoudre une énigme qui va permettre à Churchill de gagner la guerre contre Hitler. Je tiens mon sujet ! Il faudra attendre deux-trois ans (Rires)…

France Net Infos : En attendant de vous voir dans cette pièce très ambitieuse (rires), quels sont vos projets ?

Marc Jolivet : Je viens d’écrire un roman policier avec mon amoureuse Julie Guinard, intitulé « Tueur Hors-série ». Il sort chez Plon le 13 avril. Nous viendrons le dédicacer au Festival du Livre de Nice en juin. Ce roman va devenir ensuite une pièce et un film. Ensuite, je serai sur scène avec « Que la fête recommence ! » et avec « Comic Symphonic » cet été dans le sud et, en novembre-décembre, nous fêterons les vingt ans de ce spectacle au Casino de Paris et à la salle Gaveau.

Les « Portraits Croisés » de Sacha Goldberger sont à découvrir jusqu’au 22 Mars sur la Promenade des Anglais. Ils font également l’objet d’un livre à paraître en mars aux éditions Revelatoer.