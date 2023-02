Sites et cités bibliques de Jean Emériau

Le nouveau livre de Jean Emériau, Sites et cités bibliques vient de paraître le 1 février chez Desclée de Brouwer.

LE LIVRE

Ce passionné de la Bible nous fait découvrir 99 lieux bibliques en Terre sainte, mais aussi en Egypte, Turquie, Iran, Irak, Grèce ou Italie. Le lecteur découvrira des lieux bien connus comme Alexandrie, Antioche, Athènes, Babylone ou Jérusalem. La Bible mentionne de très nombreux autres sites qu’ont parcouru Jésus, Marie, David ou Salomon. Mais aussi des gens ordinaires dont on retrouve les traces grâce à l’archéologie et l’Histoire.

Pour chaque site, l’auteur précise l’historique des lieux, les découvertes archéologiques et les thèmes bibliques qui y sont liés. Le tout, agrémenté de 49 plans et cartes est illustré de plus de 200 photographies.

Un outil indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à la Bible et veulent en situer les principaux lieux

AVIS

Ce livre de 512 pages est une vraie mine d’information pour qui s’intéresse à la Bible. C’est un réel plaisir de lier Histoire et géographie. Le tableau des sites et des thèmes bibliques est un moyen efficace de faire ses recherches dans ce livre. Alors, prêt à partir sur les traces des personnages bibliques ?

Un voyage vivant, dans des lieux emblématiques ou méconnus, au cœur des pays bibliques