Mon petit livre en noir et blanc – Les animaux

Les animaux est un nouveau titre de la collection Mon petit livre en noir et blanc, des éditions Usborne, paru en janvier 2023. Un livre, pour les jeunes lecteurs, à partir de 12 mois, qui présente des images très contrastées, en noir et blanc, pour stimuler et attirer le regard des tout-petits.

La première double page présente une jolie et attendrissante scène. Un parent panda et son petit sont sur un arbre, tandis qu’une girafe et son girafon grignotent des feuilles. Les pages sont ajourées, avec un petit trou, par lequel, un élément de la double page suivante, se laisse observer. Le dessin est en noir et blanc, avec quelques touches de couleurs, égayant ainsi l’illustration. La page suivante présente des canards, certains sont dans la mare, d’autres en-dehors. Là encore, le dessin joue avec le contraste du noir et du blanc, ajoutant de brèves touches de couleurs.

Le livre carré, aux pages cartonnées, est pratique à tenir en main, pour les jeunes enfants. Le livre ne contient pas de texte, seulement des onomatopées, pour laisser les enfants s’imaginer les scènes. Des illustrations qui se démarquent avec le noir et le blanc, qui contrastent et attirent l’œil des tout-petits. Quelques notes de couleurs sont, malgré tout, apportées, offrant une belle dynamique visuelle. Les pages ajourées apportent un supplément très plaisant, pour inviter à découvrir la suite. Les jeunes lecteurs, les plus curieux, n’attendront pas longtemps, pour tourner la page et découvrir les scènes suivantes. Des animaux sont à découvrir, dans ce petit livre, proposant de les connaître et les reconnaître, tout en offrant des scènes simples et plaisantes.

Les animaux est un nouveau titre de la collection Mon petit livre en noir et blanc, des éditions Usborne. Un livre carré et cartonné, facile à prendre en main, pour les tout-petits. Les jeunes enfants vont être attirés par les illustrations rondes, douces et contrastées, les animaux représentés, les pages ajourées…

