La p’tite bibliothèque de mes 2 ans aux éditions Gründ

Découvrez “La p’tite bibliothèque de mes 2 ans” parue aux éditions Gründ, parfaite pour apprendre aux jeunes enfants l’importance des rituels.

Les rituels quotidiens sont une partie importante de la vie des jeunes enfants et peuvent être parfois difficiles à maîtriser. Heureusement, il existe maintenant une collection de livres spécialement conçue pour aider les tout-petits à naviguer dans ces moments-clés. Et cette collection c’est “La petite bibliothèque de mes 2 ans” qui comprend 6 histoires sur les rituels du quotidien à 2 ans !

Cette bibliothèque se compose d’albums tout-carton qui racontent le quotidien, à travers des histoires de 6 enfants différents. On y découvre alors Jade, Sacha, Olivia, Louis, Léa et Gabriel qui sont les “héros” de chaque histoire. Adaptés aux jeunes lecteurs âgés de 2 ans, les thèmes abordés sont familiers aux plus petits avec des illustrations colorées et des textes qui suscitent beaucoup de tendresse.

Une bibliothèque à emporter partout !

La collection capture alors ces moments tout en se concentrant sur les différents aspects importants de la vie quotidienne des touts-petits. Les titres mettent l’accent sur des moments importants du jeune enfant à savoir : la promenade, le bain, le coucher, l’utilisation du pot, les repas et les jeux.

Cette bibliothèque offre aux parents et aux enfants une occasion amusante d’apprendre ensemble différents rituels du quotidien. De plus, ces livres permettent de faire face aux nouvelles situations et responsabilités grandissantes du tout petit tout.

Avec “La p’tite bibliothèque de mes 2 ans”, les enfants peuvent apprendre à maîtriser les rituels quotidiens grâce aux histoires et illustrations amusantes, adaptées à leur âge et à leur niveau. En accompagnant leurs parents ou en jouant tout seul (en regardant les illustrations), toutes les occasions sont bonnes pour apprendre en s’amusant. Et qui plus est, la petite bibliothèque peut s’emporter partout grâce à son format “valise”.

