Timoté est amoureux, la nouvelle aventure de Timoté

Plongez dans l’aventure palpitante de “Timoté est amoureux”, la dernière pépite des éditions Grund qui fait battre les cœurs dès l’âge de 2 ans. Timoté, notre héros préféré, nous emmène sur le chemin des premiers émois amoureux, dans une histoire touchante et pleine de rebondissements qui captivera les petits comme les grands.

Un matin pas comme les autres à l’école, l’arrivée de Suzanne, une nouvelle élève venue d’un pays lointain, bouleverse la classe. Sous le regard bienveillant de Mademoiselle Églantine, Timoté et Suzanne tissent vite des liens forts. Entre jeux partagés, goûters échangés et rires complices, leur amitié fleurit, ressemblant étrangement à une douce histoire d’amour. Mais cette idylle naissante ne fait pas que des heureux. Maxou, le camarade de classe, jaloux, voit d’un mauvais œil cette complicité.

Timoté et la découverte de ses sentiments

Heureusement, Lila, avec son cœur grand comme ça, intervient pour apaiser les tensions et rappeler l’importance de l’amitié et du partage. Grâce à elle, la classe retrouve son harmonie, prouvant une fois de plus que l’amour et l’amitié triomphent toujours.

“Timoté est amoureux” n’est pas qu’une simple histoire d’amour enfantine. C’est une fenêtre ouverte sur les émotions, une leçon de vie sur l’acceptation de l’autre et la gestion des sentiments. À travers les péripéties de Timoté et de ses amis, les jeunes lecteurs apprennent l’importance de l’empathie, du soutien mutuel et de la compréhension.

Et pour rendre l’expérience encore plus immersive, Grund a inclus un QR code dans chaque exemplaire du livre. En le scannant, les enfants accèdent gratuitement à la version audio de l’histoire sur l’application Lizzie. Cette initiative originale permet non seulement d’enrichir l’expérience de lecture, mais aussi de stimuler l’imaginaire des enfants grâce à la magie du conte audio.

“Timoté est amoureux” est donc bien plus qu’un livre jeunesse. C’est un voyage au cœur des sentiments, une aventure éducative qui enseigne avec douceur et humour les subtilités du cœur humain. Préparez-vous à explorer les mystères de l’amour et de l’amitié avec Timoté, pour une lecture qui promet rires, émotions et beaucoup d’amour.

Disponible sur Amazon ICI >>