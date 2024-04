L’école des héros – Hercule, jamais, ne recule ! – Splash Éditions

Partagez





En combinant la mythologie grecque, la fiction et l’apprentissage, on obtient L’école des héros, une nouvelle série jeunesse !! À déguster par tomes, qui abordent chacun, un personnage et une aventure, avec narration combinée à des illustrations.

Ici, on retrouve le grand et fort Hercule, et ses amis/es confrontés à une bien étrange tornade !!! C’est parti pour une aventure jeunesse musclée, disponible le 4 avril 24 chez Splash Éditions !! (+6)

Le décor :

Odyssée, l’école des héros…

Tous les enfants ayant des pouvoirs surhumains apprennent à les maîtriser à Odyssée. Une école particulière, avec des activités moins particulières : promenade, apprentissage… Sont le lot de tous les enfants possédant des supers-pouvoirs ! Et comme ils ont des noms appartenant à la mythologie grecque, on les appelle : les Super-mythos !!!

Et aujourd’hui, on part à la rencontre d’Hercule, celui qui jamais ne recule. Il est le fils du Directeur de l’établissement qui n’est autre que Zeus. Pour passer une belle journée, pleine de découverte, c’est Madame Aphrodite, la professeure de sciences, qui a organisé une sortie dans le parc de l’école.

Car il est important de connaître les plantes risquant d’annihiler ou carrément d’affaiblir les pouvoirs de chacun. Hercule, comme à son habitude, fait le malin devant ses camarades pendant ce cours de science-nat. Il sait qu’il est fort et téméraire, aussi, il amuse la galerie en jonglant avec des pierres et un tronc d’arbre. Madame Aphrodite a vite fait de le punir, après avoir failli être assommée par ces « objets » !!! Le jeune garçon est, avant tout à l’école, pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs et non les étaler fièrement…

Mais soudain, pendant qu’il se fait houspiller, ses camarades constatent qu’une tornade déversant des monstres, arrive pile-poil vers eux…

Le point sur la BD :

Une nouvelle série pour les plus petits, qui se raconte et se montre au moment du goûter ou du coucher !!! Rien de tel qu’un peu d’action et d’aventure, tout en apprenant un brin de mythologie grecque, grâce au scénario fantastique de Fabien Clavel. L’école des Héros se déclinera en différents tomes, tous axés sur un personnage en particulier.

Les personnages portent tous des noms mythiques plus ou moins connus, comme Hercule, mais aussi Arès, Eurysthée ou Iolaos !! Le mélange légendaire et moderne fonctionne parfaitement, avec cette vision juvénile et enfantine de ces héros du passé. Les caractères sont un brin changés et l’auteur pioche les spécificités de chaque héros pour imaginer sa propre histoire publiée chez Splash Éditions !

Le format « comics » softcover est parfait pour les plus jeunes, et comprend 48 pages, narrées et illustrées par Mathieu Demore. Le style est rond, tout mignon ; on a presque envie de prendre les monstres dans nos bras, enfin pas tous !!!

La conclusion :

Une super aventure pour ce premier tome de L’école des héros ! Hercule et ses camarades de classe ont du fil à retordre, mais comme Hercule, jamais ne recule, il trouve toujours le moyen de se sortir de tous les dangers : punitions, comme attaques surprises !!!!

C’est drôle, mignon, avec deux pages finales sur le mythe et quelques spécificités du personnage. Et ça peut déclencher de vraies passions pour l’Histoire. On signe pour cette nouvelle série chez Splash Éditions !!!