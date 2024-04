A la rencontre de nos mémoires, l’oracle du château de Fougeret

Plongez au cœur de vos mémoires les plus profondes avec le nouvel oracle “À la rencontre de nos mémoires”, édité par Exergue ! Ce n’est pas juste un oracle ; c’est une invitation audacieuse à explorer et à libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Le château de Fougeret, riche de sept siècles d’histoires et de phénomènes paranormaux, sert de toile de fond à cette aventure spirituelle inédite.

Le coffret dévoile 44 photographies d’art, vibrantes d’énergies, capturant l’essence même de ce monument historique. Mais ce n’est que le début. Le livre accompagnateur, riche de 216 pages en couleurs, vous guide à travers la signification de chaque carte. Imaginez recevoir des messages du passé, de Félix, d’Alice, ou même du chevalier hantant les couloirs du château, tous canalisés par Christelle Dubois, médium de renom, et Véronique Geffroy, la gardienne des lieux.

A la rencontre de nos mémoires pour comprendre notre vie actuelle

Chaque carte est une fenêtre ouverte sur une pièce, un objet du château, invitant à une introspection profonde. Ce voyage à travers le château de Fougeret n’est pas seulement un périple dans l’espace, mais une plongée dans les méandres du temps, du transgénérationnel, et des liens avec notre lignée familiale. Les cartes, empreintes des énergies du passé, tantôt lumineuses, tantôt sombres, nous engagent à affronter et à apprivoiser notre propre histoire.

L’oracle propose différents tirages, dont le tirage karmique, parfait pour répondre à des questions spécifiques comme la compréhension d’une situation ou la direction à prendre pour améliorer sa vie. “À la rencontre de nos mémoires” est bien plus qu’un oracle prédictif ; c’est un outil de guérison, un miroir réfléchissant la beauté et la complexité de notre âme à travers le temps.

Embarquez dans cette quête de connaissance de soi, guidé par les énergies séculaires du château de Fougeret. Laissez “À la rencontre de nos mémoires” vous révéler les secrets enfouis, libérant ainsi le potentiel de votre être pour une vie plus épanouie et consciente. C’est une expérience transformationnelle qui attend tous ceux prêts à écouter les murmures du passé pour mieux vivre le présent.

