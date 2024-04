Yan – Tome 1/3 – Le doux chant de la vengeance – Éditions Glénat Manga

Partagez





Lorsque la troupe de l’Opéra de Pékin est mystérieusement assassinée, la famille de Yan disparaît. La jeune fille, alors âgée d’à peine quinze ans, se retrouve accusée de la tuerie.

Obsédée par l’idée de retrouver les responsables de sa déchéance et de la perte de ses aînés, Yan se prépare à une traque digne du plus grand sérial Killer !!

Attention à ne pas tacher vos vestons, le premier tome de Yan est un thriller psychologique détonnant et surprenant !!

À retrouver aux Éditions Glénat manga, le 03 avril 24, ce seinen sera composé de 3 tomes.(+14)

Le décor :

Un sous-sol où trône une caméra sur pied…

Pendant que la ville et ses habitants sont tranquillement sur leurs téléphones mobiles, ça tourne dans un sous-sol désaffecté.

Un personnage en costume d’opéra fait son entrée. Le spectacle va commencer. La silhouette avance à petits pas, puis prend la pause pour réciter ses quelques vers d’introduction. Gracieusement et esthétiquement, elle compose avec des gestes traditionnels, le récit qui se dissipe rapidement comme une introduction.

Son seul spectateur : un homme attaché et bâillonné, assis sur une chaise de l’assistance. Il essaye tant bien que mal de se débattre, mais, la jeune ​”Dan​” sort majestueusement de sa manche d’eau, un revolver. Elle lui tire une balle en pleine tête, puis, clôture sa prestation sur sa présentation : « Je m’appelle Yan Tiehua » !!!

Trente ans plus tôt…

La jeune Yan explique à ses camarades de classe que sa mère est un véritable monstre. Après une sévère dispute pendant une représentation de l’Opéra de Pékin où elles jouaient, celle-ci la punit pour un mois entier !!! Mais soudain, elle a comme un pressentiment.

Elle se met à courir pour rejoindre ses parents et la troupe au théâtre. Lorsqu’elle arrive, il est trop tard. C’est un bain de sang…

Le point sur le manga :

Époustouflant d’esthétisme, ce premier tome de Yan cumule prestigieuse édition et intelligence de scénario !!! D’abord, on va parler de cette cover rose fluo, où la beauté de la jeune « Dan » et de son costume, explosent de mystères. Et, où l’on peut entrevoir quelques sinogrammes inconnus en surbrillance. Et puis, ensuite, on passe à la beauté de chaque planche, que Chang Sheng graphie avec autant de talent que de styles !!! Autant vous dire, que les genres se mélangent dans ce thriller psychologique, riche de symboles traditionnels, dans une Chine moderne, où la vengeance est le point central.

Sa protagoniste, un brin perturbée (!!), entame une traque «déchaînée », sans faire de sentiments !!! Rapidement, l’auteur nous présente un défilé d’action, et de révélation, puis introduit des personnages plus qu’énigmatiques pour un virage total en fin de lecture.

Le lecteur reste sur les dents et en place pour la suite, que l’on espère voir débarquer, avec un « bientôt » rapide aux Éditions Glénat Manga !!!!

La conclusion :

Un premier tome convaincant et​ maîtrisé​, de Yan aux Éditions Glénat Manga centrant tout notre intérêt !

Le début du récit à la mise en scène élégante mélange les genres en se complexifiant au fur et à mesure de l’avancée de la lecture. L’auteur nous propose un pari étonnant et détonnant, entre tradition et modernité. Enquête​ et…… vous verrez, n’oubliez pas qu’ici, la vengeance est un plat qui vous explose à la figure, sans vous donner d’indices !!!!