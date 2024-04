Mes P’tites questions – Les espions

Parmi les livres pédagogiques que nous sommes ravis de découvrir au rayon littérature jeunesse, il y a ceux de la collection « Mes P’tites questions » publiés aux Éditions Milan. Et parmi nos coups de cœur, « Les espions » – raconté par Pascale Hédelin et illustré par Mary-Gaël Tramon – nous offre un focus sur une thématique passionnante, peu abordée dans la littérature jeunesse, on vous dit tout à son sujet.

Mes P’tites questions – Un format ludique et pédagogique

Si vous ne connaissez pas encore la collection « Mes P’tites questions », n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Éditions Milan pour la découvrir. Le format a été pensé pour transmettre des informations sur une thématique en particulier sous forme de documentaire complet. Destinées aux enfants à partir de 7 ans, ils vont se retrouver à observer le monde au cœur d’univers peu connus et pourtant passionnants. Ils apprendront le bien vivre ensemble, la science, la nature, et même l’histoire.

Parmi les ouvrages à découvrir : « Qui fait bouger le monde ? », « L’Egypte ancienne », « Le racisme », « La confiance en soi », « La vitesse », « Les océans », etc. Des sujets tantôt classiques tantôt originaux qui vont leur permettre de s’interroger sur ces choses qu’ils observent au quotidien sans forcément en connaître la signification. Des livres prévus pour être lus et relus grâce aux pages solides et plastifiées, qui par ailleurs ajoutent du caractère à la collection.

« Les espions » – Notre avis sur le livre

Nous avons d’abord été séduits par la thématique « Les espions », nous n’aurions pas pensé qu’il serait possible de consacrer un livre entier à ce sujet. Et pourtant si, le livre est complet, c’est assez surprenant d’ailleurs. Et passionnant, puisqu’il sort complètement du quotidien des enfants.

La page d’ouverture va guider le lecteur en associant une thématique à des doubles pages, un peu comme un sommaire. Le tout se déroule sous forme de questions : « Il y a toujours des espions ? », « Comment ils transmettent des messages secrets ? », « Comment on devient agent secret ? », « Il y avait des espions pendant la Seconde Guerre mondiale ? », et bien d’autres tout aussi passionnantes. Les réponses sont exposées avec justesse, nous ne sommes pas dans un conte, mais bien dans la réalité du passé et du présent. D’ailleurs, les illustrations sont réussies, elles participent à créer une ambiance mystérieuse, un peu comme une enquête menée, dans la thématique des espions finalement. Chaque question posée donne envie d’en découvrir d’autres. Ils apprendront à quoi ressemble l’espionnage, son histoire avec une immersion dans le passé, un comparatif entre les espions et le cinéma, sans oublier les limites à respecter.

« Les espions » est un livre qui se rapproche d’un manuel finalement. Le format est idéal puisqu’il rythme la lecture avec des questions probantes. L’univers visuel est attrayant, il donne envie d’en savoir encore plus sur le rôle actuel d’un espion. La thématique est passionnante !