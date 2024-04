Mes P’tites questions – Le Moyen Âge

Le livre jeunesse « Le Moyen Âge » rejoint la collection de Mes P’tites questions publiée aux Éditions Milan. Raconté par Céline Bathias-Rascalou et illustré par Vinciane Schleef, les enfants vont se retrouver au cœur d’une thématique passionnante, bien loin de leur quotidien, ravis d’en découvrir un peu plus sur cette période historique.

Mes P’tites questions – Des livres qui intéressent

Mes P’tites questions, ce sont des livres qui répondent aux interrogations que les enfants peuvent avoir sur le monde. Celui qui les entoure, et pas seulement. Le monde passé, celui qui s’éloigne le plus de leur quotidien, et pour lequel ils ont sûrement un tas de questions. Il faut dire que l’histoire réserve bien des surprises, et la découvrir ne peut qu’intéresser, puisqu’elle représente une période peu connue et bien souvent passionnante. Et c’est justement ce que propose la série de livres proposée par les Éditions Milan, et notamment le livre « Le Moyen Âge ». Il va attiser leur curiosité, au point d’éveiller un tas de questions. Ils deviendront de précieux supports, puisqu’ils sont complets et illustrés à merveille.

« Le Moyen Âge » est également disponible sur Amazon.

« Le Moyen Âge » – Des livres pédagogiques

Le livre/manuel/documentaire « Le Moyen Âge » encourage les enfants à sortir de leur zone de confort avec un retour en arrière dans l’histoire, de l’empire romain jusqu’à la renaissance, de 476 jusqu’à 1492. Cela va d’abord provoquer une incompréhension en eux, qui découvrent l’histoire que récemment, néanmoins ils seront rapidement passionnés par ce qu’ils vont observer. Le contenu du livre est d’une richesse folle. Et c’est là-même la force de la collection qui réussit à faire en sorte que la narration soit riche et pourtant passionnante.

Au fur et à mesure de la lecture, ils apprendront à se repérer dans le temps, notamment grâce à cette frise à déplier, idée ingénieuse. Et ils vont se laisser porter par les questions qui rythment le livre : « C’était quand le Moyen Âge ? », « Est-ce qu’on mangeait avec un couteau et une fourchette ? », « C’est quoi, les croisades ? », « On parlait quelle langue en France ? », « Comment a commencé la guerre de Cent Ans ? », et bien d’autres.

Le livre est riche en informations, fou de justesse. Les textes et illustrations se marient à merveille. Elles motivent à plonger au cœur d’un univers peu connu pour les enfants à partir de 7 ans. Encore une fois, c’est une façon judicieuse de les intéresser à l’histoire avant même qu’ils abordent les sujets à l’école. Esthétiquement, tout y est, les illustrations sont réalistes et attrayantes. Les pages glacées y participent également. Bref, nous sommes fans du format qui n’aura aucun mal à attirer l’attention des plus jeunes.

« Le Moyen Âge » est un condensé d’informations essentielles à cette période. Le livre promet de bons moments de complicité entre l’enfant et l’adulte qui apprendra des choses à son tour. Les questions sont parfaitement ciblées et permettent d’aller à l’essentiel. Succès garanti auprès des enfants curieux d’histoire, et même pour les plus réticents.