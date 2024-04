Mr Mallow Blue – Tome 3 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Aoi et Minazuki commencent à développer une complicité affective profonde. Mais, sans le savoir, ils refusent tout d’eux de céder à leurs sentiments naissants. Il faut d’abord trouver le moyen de renvoyer Mr Mallow Blue, dans son corps initial !!

De son côté, Sakura commence à envoûter Yume, de ses charmes…

Troisième partie de ce shojo fantastique, où l’ensoleillement des « vies » pointe doucement le bout de son nez… Pour toujours ??!!

À retrouver le 3 avril 23 aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

« Tu souhaites vraiment redevenir celui qui a tenté de mettre fin à ses jours …. »

Assis à son bureau, dans sa salle de cours, Aoi Shizuki continue de penser à cette question à laquelle il n’a pas su répondre. Depuis qu’il possède le corps de Sakura, c’est comme si sa féminité l’envahissait petit à petit. Et qu’il ne puisse pas combattre ces sentiments. Ses pensées sont complètement perturbées par tous ces changements.

Mais il est vite rappelé à la réalité, lorsque Minazuki l’interrompt. Il pense avoir compris le plan de Sakura… Finalement, il pense qu’avant d’en finir plus gravement, celle-ci profite de l’échange de corps pour se donner une seconde chance avec Yume.

Cela fait depuis l’échange de corps, que ces deux-là ne font que parler et enquêter sur les intentions de Sakura. Et Aoi, qui est déjà particulièrement perturbé par son état, mais également fatigué par la reprise des études, ne sait pas quoi penser sur tout ça.

Comprenant son désarroi, son « sauveur » lui propose une escapade à la mer pour la journée. De quoi se connaître un peu plus personnellement et affectivement. Mais aussi, continuer à reprendre confiance et estime en soi-même. Même si, dans ce corps féminin, des sentiments nouveaux continuent de pointer le bout de leur nez, chacun doit se rendre à l’évidence… Tôt ou tard, Aoi récupérera son corps et Minazuki est avant tout là, pour l’y aider…

Le point sur le manga :

Un troisième tome aussi délicat, poétique et dramatique, dans le scénario comme dans les graphismes, qu’Akaza Samamiya mène avec une douceur et une sensibilité extrême.

Ces personnages, tourmentés, continuent leur « enquête », leur introspection, et la découverte d’eux-mêmes en renforçant leurs liens. La dualité des personnalités intensifie encore plus le récit, d’autant que Minazuki s’ouvre peu à peu sur son passé. Cet opus de Mr Mallow Blue aux Éditions Glénat Manga, est d’ailleurs majoritairement consacré à ce protagoniste. (Cf cover)

En parallèle, on a toujours une critique acerbe de la vie des lycéens au Japon. Sans oublier la situation de départ, où chacun souffrait : soit de harcèlement, soit d’une vie trop ordinaire, soit d’une maladie invalidante… Chacun dans son « carcan de calvaire », le récit se voit trouver l’ensoleillement que l’on attendait… Mais perdurera-t-il assez longtemps ???

La conclusion :

Un récit toujours émouvant, aux illustrations légères et aériennes qui donnent toute une poésie à l’ensemble. Mr Mallow Blue aux Éditions Glénat Manga parvient à nous imprégner de toute la noirceur et de la complexité des problématiques adolescentes japonaises. C’est véritablement un « faux » shojo fantastique, où l’atmosphère et les différents thèmes sont à la fois doux comme ce thé Blue Mallow qui s’orne de couleurs magnifiques lorsqu’on y ajoute du citron, ou de l’eau bouillante. Et, amer lorsqu’on le laisse infuser un peu trop longtemps !!! Quatrième tome à venir qui s’axera autour de Yume…