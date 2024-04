Hotell – Volume 2 – Ed. Black River

Hotell, comic horrifique, des éditions Black River, revient avec un deuxième volume, paru en février 2024. Un album captivant et effrayant, de John Lees et Dalibor Talajic, qui présente quatre nouvelles histoires d’horreur interconnectées, se déroulant dans ce mystérieux et inquiétant hôtel.

Jack, le réceptionniste est le narrateur de ces histoires. Il est assis, par terre, dans une chambre. Jack explique qu’il connaît toutes les histoires à Pierrot Courts. Il sait chaque anecdote digne de mention qui finit dans sa tête comme une page dans un livre. C’est comme des souvenirs qu’il a lui-même vécus. Ces histoires deviennent ses histoires, à lui Jack Lynch, humble aubergiste. Il se demande souvent si c’est sa véritable vocation, au-delà d’être le réceptionniste de cet hôtel, que d’être le narrateur. L’homme n’arrive pas à se souvenir de la dernière fois où il a pu inventer une histoire. Cela dit, il a peut-être une histoire que l’on pourrait trouver instructive, celle du tigre et du bouc… Alors qu’il débute son histoire, quelques temps auparavant, une famille filait sur la route 66. A la radio, les informations mettaient en garde contre un groupe de motards violents.

Le récit présente cinq nouveaux chapitres et quatre nouvelles histoires qui finissent dans une cinquième, qui vient conclure l’ensemble. Le format reste toujours aussi travaillé et captivant. Il est plaisant, et surtout inquiétant, de se retrouver au Pierrot Courts, pour découvrir de nouveaux personnages sombres et perdus. Ainsi on découvre de nouveaux clients, présentés dans chaque nouvelle partie, qui se trouve confronter à leurs propres erreurs, frayeurs, et choses bizarres auxquelles ils vont être confrontés. Les évènements s’enchainent, dévoilant petit à petit les rôles de chacun… Des personnages, du premier tome, sont également à retrouver. La bande dessinée est toujours aussi haletante, captivante et bien découpée, offrant un récit surnaturel et effroyable, très bien mené, entre glauque, créature, cauchemar, rédemption et suspens. Le dessin reste puissant, avec un trait fluide, des personnages expressifs et un découpage efficace.

Hotell revient dans un deuxième volume horrifique, paru aux éditions Black River. Un comic bien mené, qui offre à découvrir cinq nouvelles histoires interconnectées, des séjours éprouvants pour les clients du Pierrot Courts, mystérieux et inquiétant hôtel, en bord de route.

