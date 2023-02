Boulard, tome 9, En mode boulot

En mode boulot est le neuvième tome de la série d’humour Boulard, des éditions Bamboo, paru en février 2023. Une bande dessinée de Stédo et Erroc, dans laquelle se poursuivent les aventures humoristiques de Thierry Boulard, Chloé, sa petite amie et Nintchinsky, son meilleur ami.

Boulard et son meilleur ami sont dans la rue, avec leur sac à dos. Nintchinsky demande à Boulard comment ça va. Ce dernier répond que c’est la galère ! Avec Chloé, ils n’ont plus d’appart. Ils doivent, tous les deux, vivre chez ses parents. La situation n’est pas facile… Du coup, Boulard explique qu’il doit trouver un boulot. Mais cela, c’est en plus du lycée, car ses parents ne veulent pas qu’il décroche. Assis, sur un banc, l’air désespéré, il soupire et affirme qu’effectivement, en ce moment, sa vie est plutôt compliquée. Mais il se réjouit, et se retourne vers Nintchinsky, en le remerciant d’être là. Presque ému, son ami le remercie aussi. Mais Boulard continue en expliquant que la vie de son ami est sans intérêt, et cela lui remonte le moral ! C’est alors que Nintchinsky grimace et s’agace…

Suite à un souci dans leur appartement, Boulard et Chloé sont contraints d’habiter chez les parents de ce dernier. Une situation périlleuse et pleine de surprises, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Au vu de la cohabitation, le lycéen doit trouver un boulot, tout en continuant les cours. Une mission difficile et, là aussi, offrant son lot de scènes cocasses. La bande dessinée offre donc un humour que l’on aime à retrouver, à travers ses personnages attachants et amusants. La recherche de travail permet aussi de faire évoluer ce personnage, ce cancre, qui va devoir se surpasser ! Les gags s’enchainent, entre recherche de boulot, boulot et cours, mais aussi avec la cohabitation chez les Boulard… Le dessin reste dynamique, simple et expressif, plutôt plaisant et coloré.

En mode boulot est le neuvième tome de la série des éditions Bamboo, Boulard. Un album toujours aussi pétillant et plein d’humour, qui présente les aventures de Boulard. Le lycéen va devoir, en plus de continuer les cours, trouver un boulot et cohabiter avec ses parents et sa petite amie…

Lien Amazon