Les puzzles de mes 2 ans !

Découvrez les puzzles et coloriages irrésistibles pour les petits génies de 2 ans ! Les éditions Grund ont frappé fort avec cette boîte magique qui contient tout ce dont vos enfants ont besoin pour s’amuser tout en développant leurs compétences !

Dans cette boîte pleine de merveilles, vous trouverez 4 puzzles évolutifs aux couleurs éclatantes et aux illustrations adorables de Tiago americo. Vos tout-petits pourront assembler une girafe (3 pièces), un éléphant (9 pièces), un singe (4 pièces) et un crocodile (6 pièces). Chaque puzzle est conçu pour évoluer avec l’enfant, stimulant ainsi sa curiosité et son envie de progresser.

Mais ce n’est pas tout ! La boîte renferme également un bloc de 24 coloriages mettant en scène des bébés animaux qui feront fondre le cœur des petits comme des grands. Grâce à ces dessins adorables, vos enfants pourront laisser libre cours à leur créativité débordante en donnant vie à ces adorables compagnons.

De jolis puzzles pour amuser les enfants !

En plus de divertir les tout-petits, ces puzzles et coloriages sont spécialement conçus pour favoriser leur développement. La coordination main-œil sera mise à l’épreuve lorsqu’ils assembleront les pièces du puzzle, tandis que leur dextérité sera renforcée en manipulant les crayons pour colorier les dessins.

Cette boîte magique est également un allié parfait pour développer leur motricité fine, une compétence cruciale pour leur croissance. Et tout cela, bien sûr, tout en s’amusant !

Pratique à emporter partout, cette boîte est un véritable trésor d’apprentissage et de divertissement. Que ce soit à la maison, en voyage ou chez les grands-parents, vos enfants auront toujours de quoi s’occuper et se distraire avec ces activités captivantes.

Alors, ne cherchez plus ! Offrez à vos petits bouts de chou ces puzzles et coloriages adaptés à leurs besoins et regardez-les grandir en s’amusant. Avec les éditions Grund, l’apprentissage rime avec plaisir et épanouissement pour les enfants de 2 ans !

Shoppez ces puzzles ICI >>