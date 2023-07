Un beau matin – Ed. Gründ

Un beau matin est un bel album jeunesse, de Jo Hoestlandt et Crescence Bouvarel, paru aux éditions Gründ, en juin 2023. Une histoire d’amitié, de partage et d’entraide, tendre et gourmande, illustrée avec des décorations dorées, scintillantes, sur toutes les pages.

Un petit lapin sort tôt de son terrier, le matin, avant que les autres de se lèvent. L’animal veut être le premier à voir le premier jour d’été. Il veut voir le soleil qui fait tout briller, et prendre le meilleur des petits déjeuners. Autour de lui, la forêt est toute mouillée de rosée, ça scintille de partout. Des petites gouttes brillantes lui chatouillent le nez. Le petit lapin saute dans la forêt jusqu’à la clairière. Il y croise le petit faon, qui grignote de tendres pousses. Le faon lui propose gentiment de se servir, s’il le souhaite. Le lapin répond qu’il souhaite un bien meilleur petit-déjeuner pour son premier jour d’été !

Ainsi de suite, en parcourant les clairières et la forêt, le petit lapin va rencontrer différents animaux, amis, qui vont lui proposer de partager leur petit déjeuner. Mais le petit animal ne veut rien savoir et continue son chemin, pour trouver la plus belle chose… Le récit est plaisant, avec plein de surprises. Il semble peu répétitif au début, offrant ainsi un rythme charmant. L’univers de la forêt, avec les différentes rencontres, semble se dévoiler aux jeunes lecteurs, qui plongent avec émerveillement dans l’histoire. L’amitié, le partage et l’entraide sont au cœur de ce tendre récit scintillant et beau. En effet, l’album est superbe, avec son dessin rond et doucement coloré, ainsi que ces touches de dorures.

Un beau matin est un bel album, des éditions Gründ, aux décorations dorées, sur toutes les pages illustrées. Un récit plein de tendre, qui propose aussi de découvrir les animaux de la forêt, entre rencontres, partage, amitié et belles illustrations.

