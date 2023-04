Il était un petit navire, un livre à toucher

Les éditions Milan ont le plaisir de vous présenter leur nouvel ouvrage pour enfants, “Il était un petit navire”, dans la célèbre collection “Mes comptines à toucher”.

Ce livre, superbement illustré par Xavier Deneux, invite les tout-petits à découvrir la fameuse comptine des petits moussaillons tout en vivant une expérience sensorielle unique.

“Il était un petit navire” offre une approche pédagogique novatrice, sollicitant plusieurs sens de l’enfant. Il pourra ainsi écouter la comptine, admirer les illustrations et explorer les différentes matières présentes dans le livre. À chaque page, une nouvelle texture est à découvrir, stimulant l’éveil des tout-petits et leur curiosité naturelle. La voile, la coque du bateau, la corde du mât et d’autres éléments sont à toucher, offrant une expérience immersive et ludique.

Les animations interactives ajoutent une dimension supplémentaire à cette aventure. Les enfants seront ravis de manipuler une sirène sur les flots et de découvrir un magnifique navire en pop-up en fin d’ouvrage. Ces surprises émerveilleront les jeunes lecteurs à chaque page, faisant de ce livre un véritable trésor à partager en famille.

Une aventure sensorielle pour les tout-petits dans la collection “Mes comptines à toucher”

Ce livre à chanter et à toucher est une excellente occasion pour les parents de redécouvrir cette comptine et de la chanter à leurs enfants. Les tout-petits pourront quant à eux observer les images et explorer les différentes matières du bout des doigts. “Il était un petit navire” est l’occasion de créer des moments de complicité entre parents et enfants, favorisant ainsi l’éveil et le développement des plus jeunes.

La collection “Mes comptines à toucher” des éditions Milan se distingue par sa volonté d’offrir une approche multi-sensorielle de la lecture, tout en mettant à l’honneur des comptines populaires. “Il était un petit navire” s’inscrit parfaitement dans cette lignée, proposant aux tout-petits une aventure inoubliable et captivante.

“Il était un petit navire” est une véritable invitation à l’émerveillement pour les enfants et leurs parents. Grâce à ses illustrations riches, ses matières à explorer et ses animations interactives, ce livre deviendra sans aucun doute un incontournable de la bibliothèque des tout-petits.

Embarquez dans cette aventure sensorielle et découvrez la magie de la collection “Mes comptines à toucher” aux éditions Milan. Vous allez adorer !

