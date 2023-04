Sofia Essaïdi et Hugo Becker bientôt sur France 2 dans une série adaptée de “La Peste” de Camus

Nous sommes en 2029. Alors que le pays est encore marqué par la pandémie de Covid-19, un nouveau variant du bacille de la peste va faire son apparition dans une ville du sud de la France. Faute de traitement, le gouvernement va décider de placer la ville en quarantaine. Voilà le pitch de « La Peste », une minisérie de quatre épisodes adaptée librement du chef d’oeuvre d’Albert Camus qu’Antoine Garceau (Dix pour cent, Salade grecque) s’apprête à tourner pour France 2, entre Marseille, Aix-en-Provence et Nice.

Le scénariste Georges-Marc Benamou et les comédiens Sofia Essaïdi et Hugo Becker étaient au festival Canneseries

La veille du premier jour de tournage, le scénariste et producteur Georges-Marc Benamou ainsi que les comédiens Sofia Essaïdi et Hugo Becker avaient fait le déplacement au festival Canneseries pour parler de ce projet, audacieux et particulièrement attendu au tournant. L’oeuvre de Camus a été, à plusieurs reprises, adaptée au cinéma, mais jamais à la télévision sous la forme d’une dystopie.

« La Peste est une métaphore qui permet d’aborder de nombreux sujets toujours d’actualité »

Albert Camus avait imaginé son histoire en Oran, en Algérie dans les années 40. Dans la série, c’est dans le sud de la France et en 2029 que la peste sévira, peu après le covid. Comme l’a dit à juste titre Hugo Becker, « reproduire ce qui a déjà été fait dans le passé autour de La Peste n’aurait pas eu un grand intérêt. C’était donc très intéressant de montrer une situation proche de celle du covid, dans un avenir pas si éloigné. Le fait de sortir de l’époque de Camus permet d’adapter un peu plus librement les choses. Il y a plein de métaphores derrière La Peste» C’est d’ailleurs ce qui a donné envie à Sofia Essaïdi d’accepter cette série : « J’ai trouvé ce projet à la fois audacieux et ambitieux mais aussi très réel ».

Pour Georges-Martc Nenamou, scénariste avec Gilles Taurand, il y avait plusieurs enjeux : « il fallait garder à la fois l’authenticité du message du livre et croiser des préoccupations contemporaines comme la gestion des épidémies, le fascisme contemporain, la télésurveillance. » Ce projet, risqué et osé, a séduit la fille Catherine Camus, la fille de l’auteur de « La Peste ».

Hugo Becker est le journaliste Sylvain Rambert

C’est à Hugo Becker que l’on peut voir en ce moment sur Tf1 dans la série « Je te promets » qu’a été confié le rôle du journaliste Sylvain Rambert « tiraillé entre le fait d’accomplir son devoir et ses envies de bonheur ». Avant le tournage, Hugo Becker a pris la peine de relire le chef d’oeuvre de Camus : « Ca m’a permis de me remettre en tête les enjeux des personnages. Ils sont intemporels. Est-on prêt à se sacrifier pour une cause ? Préfère-t-on son bonheur personnel à l’intérêt général ? Se replonger dans le roman permet de se rendre compte à quel point ces enjeux sont forts » D’ailleurs, il n’a pas pu s’empêcher de se pocher lui-même ces questions. « Rambert est un personnage ancré dans la réalité. Il garde une vraie noblesse d’âme. Il a des failles qui le rendent très humain, très proche de nous. »

De nouveaux personnages surtout féminins

Outre les personnages clés du roman de Camus (Rambert, Rieux, le prêtre), le duo de scénaristes Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou avait à cœur de créer des rôles essentiellement féminins. C’est ainsi que la comédienne Sofia Essaïdi incarnera Laurence Molinier, amoureuse de Rambert et lanceuse d’alerte et chercheuse. « J’ai des choses très intéressantes à explorer avec ce personnage. C’est une battante. » nous a-t-elle confié. « En tant qu’acteur, on était tous contents de faire partie de ce projet ! C’est une série chorale avec des personnages qui ont tous une certaine importance.» a-t-elle ajouté. A Canneseries, la complicité entre Sofia Essaïdi et Hugo Becker était visible et faisait plaisir à voir !

« La Peste » avec Sofia Essaïdi, Hugo Becker, Frédéric Pierrot, Patrick Mille, Judith Chemla, Pascale Arbillot, Maxime d’Aboville…