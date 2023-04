Ici tout commence : interview de Dembo Camilo (Souleymane)

Pour les téléspectateurs de TF1, Dembo Camilo est Souleymane, le fils adoptif d’Antoine Myriel, le proviseur de l’institut Auguste Armand. D’abord dans Demain nous appartient, il est désormais dans Ici tout commence. Au fil des épisodes, le personnage a pris de l’épaisseur, ce qui n’est pas pour déplaire à Dembo Camilo. Le comédien était invité au festival Canneseries le week-end dernier. Après avoir participé pour son plus grand plaisir à un concours de boules avec d’autres comédiens des deux séries quotidiennes de TF1, il nous a accordé une interview à l’hôtel Marriott, en sirotant un virgin mojito accompagné de Kathy Packianathan (Deva).

France Net Infos : A Canneseries, vous avez participé à une séance de dédicaces. Que vous disent vos fans quand ils vous rencontrent ?

Dembo Camilo : Ils sont très contents de nous voir. Ils nous donnent beaucoup de force et nous soutiennent. C’est très agréable ! Parfois, ils nous appellent par nos prénoms dans la série.

France Net Infos : Vous êtes passé de Demain nous appartient à Ici tout commence. Comment s’est passé votre intégration ?

Dembo Camilo : J’avais fait une apparition au début de la série parce qu’Antoine et Rose y étaient puis je suis retourné dans DNA. Je suis arrivé en octobre-novembre 2021. Tout s’est très bien passé. C’est très familial. Il y a beaucoup de jeunes. On tourne dans un petit village où il n’y a pas grand-chose à faire donc on se retrouve souvent pour boire un verre ou manger ensemble. On est un peu tout le temps ensemble.

France Net Infos : Depuis votre arrivée dans la série, votre personnage a bien évolué et se montre plus sûr de lui…

Dembo Camilo : Oui ! On avait proposé à Souleymane un poste à Paris avec une cheffe étoilée pour qu’il prête ses talents de jardinier. Il a beaucoup hésité et puis finalement il a décidé de rester à l’institut. Il va bientôt se passer beaucoup de choses autour de mon personnage. Il va arrêter le potager pour se lancer dans une autre aventure…Je trouve que c’est une très bonne nouvelle. J’espère que ça va plaire au public.

France Net Infos : Souleymane n’a pas beaucoup de chance en amour. Après Judith, il a eu une histoire avec Deva et il est désormais célibataire…

Dembo Camilo : Souleymane a vécu des relations très fortes avec Judith et avec Deva. Quand on a tourné la scène de rupture avec Kathy Packianathan (Deva), on était touchés et tristes tous les deux.

France Net Infos : Ici tout commence vous laisse la place pour d’autres projets ?

Dembo Camilo : En ce moment, j’incarne Mathis jeune dans « Je te promets » et on me verra bientôt dans la saison 2 de « Face à face » et dans « Tropiques criminels ».