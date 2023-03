Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter une petite nouveauté aux éditions Père Castor, le livre des “Petites Histoires du Père Castor pour toute l’année”. Et autant vous dire que vous allez adorer lire ses 12 nouvelles histoires à votre bout de chou.

Qui ne connait pas les histoires du Père Castor ? Bien que la plupart des enfants suivent les histoires traditionnelles, il existe aussi une variété d’histoires saisonnières qui peuvent être appréciées tout au long de l’année. Et c’est là qu’entre en jeu le tout nouveau livre “Petites histoires du Père Castor pour toute l’année” paru aux éditions Père Castor récemment.

Douze jolies histoires à lire

Au travers de 12 histoires, du mois de janvier à décembre, partez à l’aventure avec votre enfant pour rêver, grandir ou vous amuser. Grâce à une collection variée et amusante d’histoires, votre enfant va adorer écouter (ou lire) ce recueil. Alors, que ce soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne ; avec son bateau rouge, sa poupée ou son copain préféré, vous trouverez un conte adapté à l’âge de votre loulou. Enfin, dans chaque histoire riche en rebondissements et surprises, un divertissement sans fin est assuré !

Par exemple, en janvier, vous découvrirez la véritable histoire de la galette des rois (et vous saurez enfin pourquoi il y a une fève dans notre galette). En mars, vous découvrirez la charmante histoire du premier oeuf de Pâques (avec cette petite poule trop mignonne trop contente de montrer son premier oeuf). Peut être seriez vous séduit plutôt par l’histoire du joli bateau rouge qu’Oscar a reçu pour son anniversaire et dont il ne peut pas se séparer ? A moins que l’histoire tendre de Noulouk, le jeune esquimau prêt à tout pour voir Anouk, son amoureuse, ne vous fasse de l’oeil ? Quoi qu’il arrive, vous aurez une jolie histoire à raconter. Et on parie que votre loulou sera impatient de l’écouter !

Alors plongez aujourd’hui dans la magie des récits racontés par Père Castor !

Pour shopper votre exemplaire, c’est par ici >>