Les puzzles du Père Castor Roule Galette & Poule Rousse

Venez jouer avec Poule Rousse et Roule Galette aux éditions Père Castor. Avec ses 2 puzzles, votre enfant pourra s’amuser avec ces 2 personnages emblématiques.

Roule Galette – puzzle de 24 pièces

Nous sommes sur un petit puzzle de 24 grosses pièces. Il représente la 1ère de couverture de Roule Galette à savoir un renard qui coure après une galette bien chaude. Les pièces sont plus grosses que celle de Poule Rousse. Ainsi, il est de bon ton de commencer avec ce puzzle pour plus de facilité !

Poule Rousse – puzzle de 36 pièces

Le puzzle de Poule Rousse est aussi l’image de la première de couverture du livre. On retrouve alors Poule Rousse qui lave son linge tout en regardant son amie tourterelle dans sa maisonnette. Avec des couleurs chatoyantes, votre enfant adorera faire ce grand puzzle. Car oui, ce puzzle compte 36 pièces !

Les 2 puzzles sont chacun dans un pochon spécifique. De plus, il est très facile de reconnaître si une pièce va avec un puzzle grâce à la couleur qui est derrière la pièce. Pour du jaune, c’est Roule Galette, pour du vert Poule Rousse. Ainsi, impossible de se tromper de pièce pour un puzzle !

Et pour encore moins se tromper, il y a une illustration de chaque puzzle. Votre enfant pourra décider de réaliser le puzzle avec ou sans l’illustration. De quoi rajouter un peu de difficulté (ou de facilité !).

Chaque puzzle fait 24cm x 24 cm, les pièces sont en carton épais et sont tout à fait adaptées aux petites mains ! Vos enfants vont adorer faire ces puzzles et je suis certaine qu’ils voudront même découvrir l’histoire de ces 2 héros. Sachez que Michka et la plus mignonne des petite souris est aussi disponible dans la version puzzle du Père Castor.

Pour commander les 2 puzzles Poule Rousse & Roule Galette c’est par ICI >>

L’histoire de Roule Galette

Si vous ne connaissez pas l’histoire de Roule Galette, la voici ! Tout près de la forêt, dans une petite maison, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux demande à la vieille une galette et bien qu’il ne leur reste plus de farine, elle accepte l’idée. Elle monte au grenier et ramasse les grains de blé pour en faire de la farine et une galette. La galette est mise au four mais est trop chaude pour être mangée. Elle pose alors la galette sur la fenêtre où elle glisse – découvrant ainsi son chemin qui traverse la forêt. Le long de ce chemin, elle rencontre un lapin, un loup gris, un gros ours et un renard malin. Que d’aventures pour une galette !

L’histoire de Poule Rousse

Dans l’histoire de Lida Durdikova, Poule Rousse est une bonne ménagère. Pas un grain de poussière sur les meubles, des fleurs dans les vases et de jolis rideaux aux fenêtres. Une vraie petite poule au foyer. Mais le calme de la petite vie bien tranquille va basculer car Renard souhaiterait bien faire de Poule rousse son prochain déjeuner. Il faut dire qu’elle est si grassouillette et si appétissante ! Mais c’est compter sans l’astuce de la tourterelle, son amie qui a plus d’un tour dans son sac…Renard restera bredouille, et les deux amies seront sauvées ! L’union fait la force, dit le vieil adage.